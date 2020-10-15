في الجنة يا مريم.. دفن جثمان "فتاة المعادي" بمقابر أسرتها في بلبيس

أنهى الأهالي منذ قليل مراسم دفن مريم محمد علي المعروفة إعلاميا باسم "فتاة المعادي"، بمقابر الأسرة بمدينة بلبيس.

وخيّم الحزن على جميع المشيعين، فيما انخرطن السيدات في البكاء وسط ترديد عبارات الدعاء المتوفية بأن يرحمها الله عز وجل ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم أسرتها الصبر والسلوان، بالإضافة لترديد عبارات "في الجنة يا مريم.. مع السلامة يا حبيبتي".

وكان المشيعون أدوا صلاة الجنازة على الفقيدة بمسجد السيدة نفيسة، وسط حضور العشرات لتشييع جثمانها لمثواه الأخير.

وقالت مصادر أمنية، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 متهمين فى واقعة مقتل فتاة المعادي، المجني عليها مريم محمد، فى شارع 9، موضحة أن أجهزة الأمن تكثف جهودها لضبط متهمين آخرين.

وأكدت التحريات أن المتهم والآخرين، سابق اتهامهم فى قضايا سرقة وخطف حقائب السيدات.

وذكرت النيابة العامة في بيان سابق لها مساء أمس، أنها تباشر التحقيقات في حادث أودى بحياة فتاة بحي المعادي، حيث تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي، بوفاة المجني عليها "مريم" البالغة من العمر 24 عامًا بحي المعادي، وأنّ شاهدًا قد أبلغ الشرطة برؤيته سيارة (ميكروباص بيضاء اللون) يستقلها اثنان، انتزع مُرافِق سائقِها حقيبةَ المجني عليها منها، ما أدى إلى اصطدامها بسيارة متوقفة ومن ثم وفاتها.

وأضاف البيان، أنّ النيابة العامة انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبيّن إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبة ضباط الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، فتبيّن وجود آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلّفتْ ضباط الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها.

وتمكنت النيابة العامة من الحصول على 5 مقاطع مرئية من كاميرات المراقبة المطلة على موقع الحادث، والتي تبيّن منها مرور السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة.