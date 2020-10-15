ضبط 5 أطنان سكر تمويني مدعم أثناء تهريبه للسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، اليوم الخميس، حملة تموينية مكبرة، تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة تموين المحافظة، بقيادة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم مساعد مدير المديرية، والمهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية، والمهندس محمد إمبابي، رئيس الرقابة على المخابز.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بتكثيف الحملات التموينية.

وتمكنت الحملة من ضبط 5 طن سكر تمويني مدعم، هربها صاحب مصنع تعبئة سكر، متعاقد مع الشركة المصرية لتجارة الجملة الموزعة للمقرارت التموينية المدعمة، والكائن بناحية زاوية الكرادسة بمركز الفيوم، أثناء بيعها لأحد مصانع التعبئة الحرة، وغير المرخصة بقرية مطرطارس.

وضبطت السيارة محملة بكمية السكر، وتحرر محضرا برقم 2480 جنح أمن دولة طورائ، ضد صاحب المصنع، وأُخطرت النيابه التي تولت التحقيق.

كما تمكنت حملة تموينية، برئاسة المهندس عوض الرديني، رئيس الرقابة التموينية على الأسعار بالمديرية والمفتشين نادر فهمي، وجورج عدلي، وأحمد صلاح، وكثفت الرقابة التموينية على السوبر ماركت، ومحلات البقالة ومخازن السلع الغذائية، وضبط عدد 500 زجاجة عصير منتهية الصلاحية بأحد المخازن، بناحية الصوفي ببندر ثان، وتحرر محضرا برقم 3085 جنح أمن دولة طوارئ، ضد صاحب مخزن للسلع الغذائية، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وقال المهندس سيد حرزالله، وكيل وزارة تموين الفيوم، في تصريحات صحفية، إنّ مديرية التموين والتجارة الداخلية، تكثف جهودها بشدة داخل المحافظة، من أجل ضبط الأسعار، والتأكد من إيصال الدعم لمستحقيه، ومنع تهريب المواد التموينية والبترولية إلى السوق السوداء، ومصادرة المنتجات المنتهية الصلاحية؛ للحفاظ على صحة المواطنين، والقضاء على المصانع غير المرخصة، والتي تستخدم مواد ضارة بصحة الإنسان.