أستاذ فقه: لو حب البلد نفاق فليشهد الجميع أني منافق

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية، وعضو المركز الإعلامي بالأزهر الشريف، إن الزعيم الألماني النازي هتلر، قال إن من خان وطنه أحقر الناس.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بمجمع البحوث الإسلامية وعضو المركز الإعلامي في الأزهر الشريف، خلال حلقة اليوم من برنامج "لعلهم يتفهون" المذاع على فضائية "dmc"، أنه إذا كان حبه للبلد نفاقا، فليشهد الجميع أني منافق، موضحًا أن الملائكة لا تعرف ما في نفس الإنسان مستشهدا بقول الله تعالى: "وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات الصدور.

وتابع، أن ضمير الغائب في الآية الكريمة يعود على الله وليس الملائكة لذا فإن الإنسان إذا نوى شرا ولم يفعله فإنه لا يتم تسجيل سيئة موضحا أن الحقد والغل ما لم يتم ترجمتها إلى فعل فإنه لا يجرى يتم تسجيلهما كسيئات على الإنسان.

من جانبه وضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في معرض شرحه لآية أخرى بأن قول الله سبحانه تعالى و "ما يلفظ من قولا إلا لديه رقيب عتيد" يشير إلى أن الرقيب والعتيد هم ملك واحد وليس ملكين كما يفهم البعض.