قال الدكتور رمضان عبد الرازق، أحد علماء الأزهر الشريف، إنه لمس بنفسه مغالاة بعض قراء القرآن الكريم في سرادق العزاء في الأجور، وهذا ما حذر منه صحابة الرسول عليه السلام، مستشهدًا بـ"عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ تَنْثِرُوهُ نَثْرَ الدَّقْلِ وَلاَ تَهُدُّوهُ هَدَّ الشِّعْرِ، قِفُوا عِنْدَ عَجَائِبِهِ، وَحَرِّكُوا بِهِ الْقُلُوبَ، وَلاَ يَكُونُ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ".

وأضاف "عبد الرازق"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم"، مع الإعلامية سارة حازم، على شاشة "DMC"، أن عبد الله بن عباس قال: "سيكون هناك قوماً يقرأونَ القرآن ينثرونه نثْرَ الدَّقل، يتأولونه على غير تأويله يقيمون حروفه ولا يقيمون حدوده أولئك شرار أمة محمد يوم القيامة"، موضحًا أن القرآن الكريم نزل ليصنع الرجال ويقود الأمة والعلماء.

وأشار إلى أنه يجب رجوع كل الأمة إلى الوسيطة والاعتدال والتوازن في كل أمور حياتها، ويجب أيضًا على أصحاب الميت أن يراعوا أموال القصر والأيتام، مضيفًا: "سيدنا النبي لما مات معملش سرادق أو عزاء وعلى القراء أن يتقوا الله في أجورهم، وعلى أصحاب الميت أن لا يتفاخروا بجلب المشايخ المشهورين ويستدينون من أجل ذلك".

وتابع: "لا تشمل السرادق على أي شيء محرم مثل توزيع السجائر، وعدم الضحك أثناء قراءة القرآن، وإذا قرأ القرآن استمعوا له وأنصتوا، ويجب أن لا يكون إقامة العزاء من أجل المباهاة والمفاخرة، وأن لا يتم أكل الناس مال الناس بالباطل، وأن لا تكون من أموال القصر والأيتام".