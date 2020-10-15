مصروفات مجانا للجامعات والمدارس.. هدية "التضامن" لأسر أولى بالرعاية في أسبوع

قدّمت وزارة التضامن الاجتماعي، في أسبوع، العديد من الهدايا للطلاب أبناء الأسر الأولى بالرعاية "مدارس وجامعات"، وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، في إطار تقديم سبل الدعم والحماية الاجتماعية للأولى بالرعاية.

تحمل المصاريف لطلاب أسر برنامج "تكافل" الحاصلين على أكثر من 90%

وأعلنت وزارة التضامن ما يلي:

- تحمل المصاريف لطلاب أسر برنامج تكافل، الحاصلين على أكثر من 90% بالثانوية العامة، طوال فترة الدراسة شرط الاستمرار فى التفوق.

- تحمل المصاريف المدرسية للعام الدراسي 2020/2021، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، لنحو 1.1 مليون طالب من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك للأسر التي تقدمت للحصول على الدعم النقدي ولم يتم قبولها في برنامج "تكافل وكرامة"، إلى جانب إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة، لنحو مليون و100 ألف طالب، ليصبح الإجمالي 2 مليون و200 ألف طالب.

- 100 ألف شنطة مدرسية مجانًا للطلاب، لأبناء الأسر الأولى بالرعاية مجانًا، استعدادًا للعام الدراسي الجديد، بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.

- 2000 لاب توب للطلاب من ذوي الإعاقة البصرية.

- 2000 سماعة لذوى الإعاقة السمعية.

- 6309 منح دراسية جامعية للمتفوقين من أبناء تكافل وكرامة.

- زيادة الدعم لبرنامج المساعدات كرامة 100 جنيه خلال شهر أكتوبر لنحو 409 آلاف مواطن لمن يزيد عمرهم على 65 عامًا، بتكلفة إجمالية تصل لـ41 مليون جنيه.

- زيادة الدعم خلال الشهر الحالي فقط، ليزيد إلى 550 جنيها بدلا من 450 جنيهًا، ويحصل على هذه الزيادة من يحصل على دعم كرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، مشددة على أنّ الزيادة سيتم إضافتها يوم 15 أكتوبر الحالي.

إنشاء وحدات اجتماعية داخل 24 جامعة لخدمة الطلاب غير القادرين ولذوى الاحتياجات الخاصة وهذه الجامعات هي:

- عين شمس.

- حلوان.

- الفيوم.

- بني سويف.

- أسوان.

- الأقصر.

- جنوب الوادي.

- سوهاج.

- أسيوط.

- المنيا.

- الوادي الجديد.

- السادات.

- المنوفية.

- دمنهور.

- الزقازيق.

- كفر الشيخ.

- مطروح.

- الإسكندرية.

- بورسعيد.

- قناة السويس.

- طنطا.

- بنها.

- المنصورة.

- السويس.

وتستهدف الوحدات التي تم الاتفاق على إنشائها في الجامعات الـ24:

- دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدي والدعم العيني والأجهزة التعويضية اللازمة.

- إتاحة قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى، وذلك لإقامة مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة ممكنة.

- تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.

- الوحدة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة في العمل العام وفي التنمية، وبالتالي زيادة معدلات الاستثمار في البشر.

- طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات في التوسع في الشمول المالي وحث الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادي لدى شباب الجامعات.

- إذكاء الوعي العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التي تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.