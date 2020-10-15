صور.. افتتاح مطعم أحمد حسن وزينب يتحول لفوضى.. والأمن يتدخل

بعد ساعات من الزحام الشديد، الذي انطلق من أرجاء أحد الشوارع بمنطقة المعادي، حيث افتتاح مطعم اليوتيوبرز الشهيرين أحمد حسن وزينب، تدخلت قوات الأمن لفض ذلك التجمع، خاصة بعد تداول أخبار عن وجود حالات إغماء وسرقة وتحرش.

وقال فرد أمن تابع لإحدى الشركات، متواجد بالقرب من مطعم اليوتيوبرز -رفض ذكر اسمه- إن هناك حالات فردية للتحرش خلال الزحام، فضلا عن السرقة، لافتا في تصريحات لـ"الوطن"، إلى سرقة محفظته بجانب اختفاء هاتفين محمول وشنطة حريمي.

وجاء افتتاح المطعم للثنائي، بعد أزمتهما الأخيرة أن يتجها لفتح مشروع تجاري عبارة عن مطعم ليكون مصدر دخل لهما بدلاً من اعتمادهما بشكل أساسي على الفيديوهات التي يصنعانها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وخلال الافتتاح، حرص أحمد حسن على الخروج أكثر من مرة بعيدًا عن المطعم حتى يبث فيديو مباشراً لمطعمه الجديد وجذب عدد أكبر من الجماهير لمطعمه، الذي يوزع وجبات مجانية في يومه الأول.

وفي جانب آخر، تجمع العشرات من محبي أحمد وزينب منذ ظهر اليوم أمام المطعم لمشاركتهما فرحة افتتاح مشروعهما الجديد حتى إن الشارع شهد ازدحاماً شديداً، كما وقعت حالات الإغماء بسبب الازدحام وارتفاع درجة الحرارة.

وعلل المتواجدون في الافتتاح أن السبب وراء تواجدهم حب أولادهم ومتابعتهم أحمد حسن وزينب؛ إذ قال أحد متابعيه: "ولادنا بتحبه وعايزين يشوفوهم، هنعمل إيه".

وعبر حسن وزينب عن فرحتهما بـ"الفانز" الذين توافدوا على المطعم منذ أن أعلن الثنائي عنوان وموعد افتتاح المطعم حيث كتب على صفحتهما بـ"فيس بوك": "بعد بكرة الخميس، أجمل يوم فى حياتنا عشان أخيرًا حققنا حلمنا وهنفتح مطعم، يا رب يكون فتحة خير علينا، وبما إنكو عيلتنا التانية لازم تشاركونا فرحتنا وتكونوا موجودين فى افتتاح مطعمنا الساعة ٣ العصر يوم الخميس الجاى".

يقف عبدالرحمن محمد، أحد المشاركين فى حفل الافتتاح، في وسط الازدحام الشديد أمام المطعم، يحاوطه من جميع الجهات "فانز" حسن وزينب، معبراً عن حبه الشديد لهما: "باحبه من 4 سنين، وجيت الافتتاح مخصوص النهارده رغم إن المسافة بعيدة عشان أشوف بنتهم إيلين عشان بحبها، ومابيعجبنيش اللي هما بيعملوه فيها، لكن أنا من أبرز المعجبين بيهم".

عصام عبدالرحمن، أحد "فانز" حسن وزينب، أتى لحضور الافتتاح وفوجئ بزحام شديد جداً، ورغم ذلك أصر على التواجد فى الحفل ومتابعة الافتتاح أمام المطعم والتصوير مع البلوجرز: "باتفرج عليهم من أيام زمان، لما كانوا لسه مخطوبين، وكل الفيديوهات اللي بينزلوها بانزلها عندي على الموبايل وباتفرج عليها".

وحدثت حالة إغماء لشاب يدعى عمرو إبراهيم، 17 سنة، أثناء تواجده في قلب الازدحام، بعد أن استعد من الساعة الخامسة فجراً للذهاب إلى المطعم، والذي أكد لـ"الوطن" أنه شعر بضيق تنفس أثناء التزاحم، مما أدى إلى إغمائه: "جيت من الساعة 9 الصبح، فضلت قدام المطعم عشان مستني أحمد حسن وزينب، دخلت وسط التجمع، حسيت بضيق تنفس وأغمى عليا، الناس بتزق بطريقة همجية، الناس مش مراعية حاجة إن فيه بنات وأطفال". يعبر "عمرو" عن حبه الشديد، قائلاً: "ماقدرش أوصفه".