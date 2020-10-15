الملكة إليزابيث تخرج للعلن المرة الأولى منذ 7 أشهر

شاركت الملكة إليزابيث الثانية، يوم الخميس، في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي كورونا في بريطانيا قبل 7 أشهر، إذ تفقدت مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب المملكة.

والتقت الملكة البالغة الرابعة والتسعين برفقة حفيدها الأمير ويليام باحثين يعملون على فيروس كورونا، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

واتخذت إجراءات احترازية قبل زيارة الملكة للمختبر، منها فحص الأشخاص الـ48 الذين ستلتقيهم، وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة.

وهذه المرة الأولى تغادر الملكة مقرّها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في مارس الماضي.

قالت الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا، إن فيروس كورونا "لن يغلبنا"، وذلك في ثاني رسالة توجهها خلال أسبوع، لحشد عزيمة الشعب في مواجهة المرض.

وأضافت الملكة، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة انجلترا، إن "عيد القيامة لم يلغ"، وذلك في أول كلمة، تلقيها إلى الآن، بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين".

ومضت تقول: "إن هذا العام، سيكون عيد القيامة، مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين، ونحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدرما كنا نحتاج إليه دائما".

وقد أعلن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، إصابته بفيروس كورونا في مارس المقبل،ولكن الملكة كانت بمأمن عن الفيروس.

وذكر القصر الملكي أن ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز خضع لكشف إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي كان نتيجته إيجابية.

وأشار القصر الملكي أن الأمير تشارلز موجود في قصره في إسكتلندا ويخضع للحجر الصحي برفقة زوجته التي جاءت نتيجة الفحص الخاص بها سلبية.

وأصدر القصر بيانا جاء فيه: "أجرى ولي العهد الأمير تشارلز فحصا لكشف إصابته بفيروس كورونا، وتبين أنه إيجابي وبعد الفحص الصحي تبين أن لديه أعراضا خفيفة".

وأضاف البيان قائلا: "زوجة الأمير الدوقة كورنوال جاءت نتيجتها سلبية، وهما في عزلة في قصرهما في اسكتلندا".