مشاهد من جنازة محمود ياسين.. "السقا" يُقبّل النعش و"شهيرة" تنهار من البكاء

ودع المئات الفنان الراحل محمود ياسين، في مسجد الشرطة، وسط حضور عدد من كبار الفنانين الذين تعاونوا معه خلال مشواره الفني الكبير، وحرصوا على توديعه في تلك اللحظات الأخيرة.

بجانب سيارة الإسعاف التي تحمل نعش الفقيد، تواجدت أسرة الفنان القدير، من بينهم ابنه "عمرو محمود ياسين" بينما لم تتوقف زوجته الفنانة "شهيرة" عن البكاء، وحاول البعض تهدئتها.

الفنان أحمد السقا، كان من بين الموجودين لتوديع محمود ياسين، فقدم واجب العزاء لنجله عمرو محمود ياسين والفنان محمد رياض، وكذلك شهيرة التي بدت في حالة نفسية سيئة ودخلت في نوبة بكاء، حاول خلالها المحيطون بها تهدئتها.

وحرص السقا على الجلوس داخل سيارة الإسعاف التي تحمل نعش محمود ياسين، وحرص على الدعاء له، وتقبيل النعش قبل نزوله منها.

وقال "السقا" خلال تشيع الجثمان، إن الفنان الراحل قيمة كبيرة، وإنه نال شرف العمل معه، وخلال تلك الفترة تعلم منه الكثير، مؤكدا أنه قيمة فنية كبيرة لن تعوض، وخسر الفن كثيرا برحيله.

لم يقتصر الأمر على الفنانين ومجال الفن، بل حضر الكثير من محبي "محمود ياسين" في الساحة الخارجية للمسجد، لتوديعه.

وأعلنت أسرة الفنان القدير رحيله، صباح أمس الأربعاء، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية في الأيام الأخيرة، وقررت تأجيل الجنازة لأسباب عائلية، ليتمكن ذويه في محافظة بورسعيد من الوصول إلى القاهرة.

"جدو حبيبي" كان آخر أعمال الفنان الراحل، حيث شاركه في بطولته، الفنانة لبنى عبدالعزيز وبشرى وأحمد فهمي وحسن مصطفى وسامي مغاوري، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.