بعد دفنه بمقابر الفيوم.. رانيا محمود ياسين: ادعوا لأبي إنه الآن يُسأل

"ادعوا لأبي إنه الآن يُسأل".. كلمات طلبت بها الفنانة رانيا محمود ياسين، من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين، الذي وارى جثمانه الثرى منذ قليل بمقابر الفيوم.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "أرجوكم ادعوا لأبي الغالي، إنه الآن يُسأل، اللهم ثبته عند السؤال"، مع كتابتها دعاء مطول للمتوفين.

وأصيبت الفنانة المعتزلة شهيرة، زوجة الفنان الراحل محمود ياسين، بحالة انهيار شديد فور وصول جثمان الفقيد إلى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ملفوفًا بعلم مصر، خلال مراسم دفنه بمقابر الفيوم.

ودخلت الفنانة شهيرة، في نوبة بكاء حادة، مرددة: "ياحبيبي.. حبيبي راح.. يا أغلى الناس يامحمود"، وسط تواجدها بصحبة أبنائها عمرو محمود ياسين، وزوجته المذيعة آيات أباظة، وشقيقته رانيا محمود ياسين، وزوجها محمد رياض، وعدد من نجوم الفن.

ورحل "فتى الشاشة الأول" عن عالمنا، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

وأعلن عمرو محمود ياسين، وفاة والده عبر حسابه على الرسمي على موقع "فيس بوك"، وكتب: "توفي إلى رحمة الله تعالى والدي الفنان محمود ياسين.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. أسألكم الدعاء".

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام. وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية "أبو حنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان". وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.