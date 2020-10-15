السفير البريطاني بالقاهرة: محمد فريد خميس كان يحب مصر ويفتخر بها

قال السير جيفري آدامز، السفير البريطاني في مصر، إن الراحل محمد فريد خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، كان من المهتمين بالتاريخ واسترجاع ذكريات الماضي الطيبة، قائلا: "كان الراحل صديق لي شخصيا، وكان مهتما بالتاريخ البريطاني والمعمار البريطاني، انظروا إلى الأكاديمية والجامعة والمصانع، هذا هو تأبينه الحقيقي".

آدامز: الراحل ترك وراءه شباب تعلموا في مؤسسات أنشأها

وأضاف السفير البريطاني، خلال إلقاء كلمته في حفل تأبين رجل الأعمال محمد فريد خميس، بحضور وزيري التموين والهجرة، ولفيف من القيادات والمسئولين في مصر: "لقد ترك الراحل وراءه شباب تعلموا في مؤسسات أنشأها، وكان الراحل يحب بلده مصر ويفتخر بها".

وقال الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمي لشئون الجامعات، نائبا عن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث في الحضور، إن الراحل محمد فريد خميس، كان واحدا من أشرف أبناء مصر، وأكثرهم مشاركة فى مجالات التنمية، موضحا أن الراحل ساهم بالكثير من المنح الدراسية للمتفوقين في مصر وخارجها.

وأضاف عاشور، أن الراحل قضى عمره فى خدمة وطنه، وكان داعما لبلاده، ومساهما فى تنمية المجتمع، وترك سيرة عطرة ومواقف مشرفة، وقدم جهدا مميزا في الارتقاء بصناعة السجاد عالميا، كما كان له جهود وإسهامات فى مجال التعليم للارتقاء به، تخطت ما أنشئه من اكاديميات وجامعة مميزة".

وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس، السبت الماضي، بعد صراعٍ مع المرض.وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".