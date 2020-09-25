مصطفى الفقي يصل عزاء محمد فريد خميس

وصل الدكتور مصطفى الفقي، منذ قليل، عزاء الراحل محمد فريد خميس، لتقديم واجب العزاء إلى أسرة الراحل، وعلى رأسهم نجلتي الراحل ياسمين وفريدة.

ويجرى عزاء خميس، داخل أحد "كمبوندات" التجمع الخامس، وتم وضع بوسترات بصورة الراحل في الشوارع المؤدية إلى مقر العزاء، فضلًا عن وجود أطقم من العاملين لاستقبال المعزين.

وتم مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بوجود العزاء في مكان مكشوف، ووجود تباعد بين المقاعد، واتباع عمليات التعقيم والنظافة الفائقة داخل مقر العزاء، وارتداء كل عمال السرفيس والخدمات داخل السرادق كمامات.

وتوفى رجل الأعمال محمد فريد خميس، السبت الماضي، بعد صراع مع المرض.

وقال الدكتور عادل اليماني، المستشار الإعلامي للجامعة البريطانية ومجموعة "النساجون الشرقيون": "تغمّدَ اللهُ فقيدَنا المحبوبَ بواسعِ رحمتِه، وألهمَ أهلَه ومحبيه، الصبرَ والسلوان، ولا نقولُ إلا ما يُرضي ربّنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، غيّب الموت محمد فريد خميس".

ووُلد محمد فريد خميس في محافظة الشرقية، وهو متزوج وله ابن وبنتان، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

عمل رجل الأعمال الراحل في البنك الأهلي المصري 1961-1967، وأعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية 1967-1980.

أسس الراحل وتولى رئاسة الشركات الآتية: "شركة النساجون الشرقيون في مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين، شركة ألوان للسجاد والموكيت والبساط".