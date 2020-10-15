الجامعة البريطانية تخصص 3 جوائز بمليون جنيه سنويا باسم فريد خميس

أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الجامعات، أن الراحل محمد فريد خميس، كان واحدًا من أشرف أبناء مصر، وأكثرهم مشاركة في مجالات التنمية، موضحًا أن الراحل ساهم بالكثير من المنح الدراسية للمتفوقين في مصر وخارجها.

عاشور: الراحل قضى عمره فى خدمة وطنه

وأضاف "عاشور"، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحفل تأبين الراحل محمد فريد خميس، بحضور وزيري التموين والهجرة، أن الراحل قضى عمره فى خدمة وطنه، وكان داعمًا لبلاده ومساهمًا فى تنمية المجتمع، قائلًا: "ترك سيرة عطرة ومواقف مشرفة، وقدم جهدًا مميزًا في الارتقاء بصناعة السجاد عالميًا، كما كان له جهود وإسهامات في مجال التعليم للارتقاء به، تخطت ما أنشأه من أكاديميات وجامعة مميزة".

وكان الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، تعهد باستكمال مسيرة محمد فريد خميس، مؤسس الجامعة، بأن تكون نموذجًا يُقتدى به في التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وأن ترعى الأمل في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية التي تسهم في تنمية المجتمع المصري.

وأضاف "حمد"، أن الراحل كان يؤمن بأنه لا تقدم دون بحث علمي قوي يدعم تنمية المجتمع، مضيفًا أن مجلس الجامعة البريطانية أقر 3 جوائز باسم الراحل محمد فريد خميس، للباحثين والمجتهدين، قائلًا: "سيتم إنشاء 3 جوائز سنوية باسم الراحل الدكتور محمد فريد خميس للبحث العلمى، للشباب في مجالات العلوم الطبيعية والهندسية، والطبية والصحية، والفنون والإنسانية، قيمة كل منها 350 ألف جنيه بإجمالى مليون و50 ألف جنيه تُمنح كل عام يوم 19 سبتمبر في ذكرى رحيله"، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل الجوائز قريبًا.