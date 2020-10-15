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محمود مسلم

السلطات الفرنسية تداهم منازل مسؤولين بسبب كورونا

كتب:

وكالات
08:50 م | الخميس 15 أكتوبر 2020
الشرطة الفرنسية

الشرطة الفرنسية

داهمت السلطات الفرنسية منازل بعض كبار المسؤولين الحكوميين، وذلك في سياق حملتها لمحاسبة المقصرين في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة "بي بي سي"، قامت الشرطة بمداهمة منازل عدد من كبار المسؤولين الحكوميين ومسؤولي الصحة في إطار التحقيقات حول سوء معالجة ملف وباء "كوفيد 19".

وفتشت الشرطة، اليوم الخميس، منزل وزير الصحة، أوليفيي فيران، ومنزل مدير وكالة الصحة الوطنية، جيروم سالومون. 

وتأتي المداهمات في إطار تحقيق بدأته السلطات الفرنسية في وقت سابق من السنة الجارية يخص طريقة معالجة الحكومة للوباء، بعدما واجهت الحكومة انتقادات على خلفية نقص المعدات والبطء في أوقات الاستجابة للحالات المرضية.

ويخضع رئيس الوزراء جان كاستيكس للتحقيق، حسب وسائل إعلام فرنسية كما هو الشأن بالنسبة إلى سلفه إدوارد فيليب. 

 

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