حكاية 10 ضباط أوقعوا بقتلة "فتاة المعادي" بعد 24 ساعة من الحادث

بعد مرور 24 ساعة من الحادث المأساوي الذي راحت ضحيته المجني عليها مريم محمد أو كما عُرفت بـ"فتاة المعادي"، تمكن فريق من المباحث من ضبط المتهمين فى الواقعة، وعلمت "الوطن" من مصدر رفيع المستوى أن الضباط المشاركين في عمليات التحري والقبض كان عددهم 15 ضابطا من خيرة ضباط مباحث العاصمة، بإشراف مباشر من اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

وأعلنت أجهزة الأمن القبض على المتهمين في الواقعة، وهما نجلا خالة، مساء أمس الأربعاء، وانتشرت صور لهما وهما مقيدان، إلا أن هذه الصورة التى رأتها عيناك في ثوان معدودة كلفت فريق البحث جهدا متواصلا فى 3 مراحل، أما الأولى كانت مرحلة تحديد عدد وهوية المتهمين، والثانية هي تحديد أماكن تواجدهما وترددهما، والثالثة كانت مرحلة القبض عليهما بعد كمائن أمنية مُحكمة نُصبت لهما.

رحلة البحث بدأت فور تلقى البلاغ، حيث أمر مساعد الوزير بتشكيل فريق بحث وتحر عن الجناة، وبدأ الضباط رحلتهم بالنزول إلى مكان الواقعة بشارع 9 فى المعادي، وناقشوا عددا من شهود العيان والمارة الذين تصادف مرورهم وقت الحادث، ثم توصلوا إلى كاميرات مراقبة، فحصوها جيدا ودونوا ملاحظات حول السيارة المكروباص ومستقليها، حتى تمكنوا من تحديد هويتهما، وهما أقارب، ثم القبض عليهما بعد استهدافهما، وكذا ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

وأعلن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في بيان صدر عن مكتبه، مساء أمس، أن النيابة تباشر التحقيقات فى القضية بعد تلقيها بلاغا بالحادث من غرفة عمليات النجدة بقسم شرطة المعادي.

وانتقلت النيابة لمناظرة جثمان المجني عليها وتبينت إصابتها بأنحاء متفرقة من جسمها، كما انتقلت لمعاينة مسرح الحدث بصحبةِ ضُبَّاط "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية"، فتبينت آثار دماء ملطخة بالرمال على مقربة من إحدى السيارات، فأخذت عينات منها، وكلَّفتْ ضباطَ الإدارة بمضاهاتها بعينة دماء المجني عليها.

وتمكنت "النيابة العامة" من الحصول على 5 مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة على موقع الحادث، والتي تبيَّن منها مرورُ السيارة التي استقلها المتهمان بسرعةٍ فائقة.

وسألت "النيابة العامة" شاهدًا رأى المجني عليها في صحبة أخرى تتحدثان بالقرب من السيارة التي عثرت "النيابة العامة" على آثارٍ دمويَّةٍ بالقرب منها، وخلال توقفهما اقتربت سيارة ميكروباص بيضاء اللون مطموس بيانات لوحتها المعدنية الخلفية، يستقلها اثنان أدلى بمواصفاتهما، حيث انتزع مرافق سائقها حقيبة المجني عليها التي كانت ترتديها على ظهرها، وتشبث بها خلال تحرك السيارة ممَّا أخلَّ بتوازن المجني عليها، فارتطم رأسُها بمقدمة السيارة التي كانت تتوقف بجوارها، وفرَّ الجانيان بالحقيبة.

بينما ابتعدت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليها خوفًا أثناء وقوع الحادث، وأضاف أن المجني عليها قد مكثت قرابة 30 دقيقة بمكان الحادث حتى قدوم سيارة الإسعاف، ثم فارقت الحياة.