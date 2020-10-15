الاتصالات: 1.3 مليون مشترك جديد في الهاتف الثابت ومليون للإنترنت الأرضي

كشف تقرير مؤشرات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول عدد مستخدمى الإنترنت الأرضي إلى 7.85 مليون مستخدم بنهاية يونيو 2020، مقابل 6.91 مليون مشترك في الفترة ذاتها من العام 2019، بزيادة تقدر بنحو مليون مستخدم تقريبا خلال عام فقط.

وتابع التقرير الأحدث الذي أصدرته الوزارة، أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ نحو 9.86 مليون مشترك نهاية يونيو الماضي، مقابل 8.56 مليون مشترك في الفترة ذاتها من العام 2019، بزيادة تقدر بنحو 1.3 مليون مشترك خلال عام واحد فقط، بنسبة انتشار بلغت نحو 12% سنويا.

وأوضح التقرير، أن عداد السنرالات ثابتة، ولم تزيد على مدار العام السابق، حيث بلغت أعدادها 1511 سنترال على مستوى الجمهورية، وبلغت نسبة مشتركي الهاتف الثابت في المنزل 88% من إجمالي المشتركين، بينما كانت نسبة مشتركي التجاري 10%، أما الاشتراك الحكومي بلغ 3%.

وشهدت الفترة الاخيرة زيادة في استخدام خدمات الاتصالات بعد تفشي وباء كورونا المستجد، حيث تضاعفت عدد ساعات الذروة في استخدام خدمات الإنترنت يوميًا إلى 15 ساعة، وزيادة بنسبة 19%؜ في إجراء المكالمات الدولية.

وبدأت وزارة الاتصالات، في تنفيذ مشروعات باستثمارات قدرها 1.6 مليار دولار، في مجال البنية التحتية لمشروعات تكنولوجيا المعلومات، ما أدى إلى زيادة سرعة خدمات الاتصالات وكفاءة الإنترنت لتكون 30.9 ميجا بايت، وهناك هناك 99%؜ زيادة في استخدام خدمات الإنترنت الثابت، و35%؜ زيادة في استعمال الإنترنت عبر الهاتف.

وأشار تقرير صادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هناك زيادات في استخدامات التطبيقات الإلكترونية في شهر مايو الماضي كانت بواقع 3465% في استخدام تطبيق "زووم"، و115% لبرنامج "يوتيوب"، و27% لبرنامج "واتس اب"، و12% لتطبيق "إنستجرام"، و24% في برنامج "تيك توك"، و67% في برنامج "سناب شات"، و157% لتطبيق "شاهد"، و44% لتطبيق "فيس بوك".