وزير الأوقاف وأمين البحوث يهنئان "الضويني" بتعيينه وكيلا للأزهر

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، بتعيينه وكيلا للأزهر، ويتمني له كل التوفيق.

وهنأ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية نظير عيّاد، الدكتور محمد الضويني أمين عام هيئة كبار العلماء بالأزهر، لصدور قرار رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعيينه وكيلًا لشيخ الأزهر.

كما هنأ الأمين العام الشيخ صالح عباس لصدور قرار رئيس الوزراء بتعيينه رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية، موجهًا الشكر له على جهوده الطيبة خلال الفترة الماضية أثناء توليه مسئولية القيام بأعمال وكيل الأزهر، والتي أبلى فيها بلاءً حسنًا بحسن إدارته في توقيت مليئ بالتحديات أثبت خلاله كفاءته في التعامل مع الملفات المختلفة بحكمة وموضوعية.

يذكر أن الجريدة الرسمية، نشرت في عددها رقم "41 مكرر د"، قراراً جمهورياً للرئيس عبدالفتاح السيسي، حمل رقم 587 لسنة 2020، بتعيين وكيل جديد للأزهر.

يأتي ذلك بعد اطلاع الرئيس على الدستور، وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وتعديلاته، وبناءً على ما عرضه "فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر"، بحسب القرار الجمهوري.

ونصت المادة الأولى من القرار الجمهورية على: "يُعين الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف لمدة عام، ويُعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات، والمعاش".

فيما نصت المادة الثانية من القرار الجمهوري على: "يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره".

صدر القرار الجمهوري برئاسة الجمهورية يوم الأربعاء 27 صفر 1442، الموافق 14 أكتوبر لسنة 2020.