‏"الضويني" وكيلا للأزهر وصالح عباس رئيسا لقطاع المعاهد

أعلنت مشيخة الأزهر صدور قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين الدكتور محمد عبدالرحمن محمد ‏الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.‏

وكان الدكتور الضويني، يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، وقائم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.‏

ويشغل الدكتور الضويني، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، حاليًا منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء، ومنصب رئاسة أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل وتدريب الأئمة والدعاة والوعاظ وباحثي وأمناء الفتوى.