عمرو محمود ياسين يكشف وصية والده قبل وفاته: الإخلاص في كل شيء

كشف السيناريست عمرو محمود ياسين وصية والده قبل وفاته، وذلك من خلال برنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "القاهرة والناس".

وقال "لا توجد وصية بالمعنى المفهوم، ولكن الوصية بسمعها من وأنا صغير من والدي، ودائمًا كان يوصيني بالأمور المتعلقة بالإخلاص في كل شيء في الدراسة والعمل والعبادة، وإذا كنت جزءًا من الأسرة تخلص من مشاعرك، فالإخلاص كان مفتاح نجاحه في حياته كلها، ولكن لا يوجد وصية بالمعنى المفهوم، أو وصية على فراش الموت".

ورثى السيناريست عمرو محمود ياسين، والده الفنان الراحل محمود ياسين، الذي رحل عن عالمنا، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب "عمرو" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وصلت بابا لآخر محطة في رحلته بهذه الدنيا وصار في ذمة الله.. اللي هو أرحم بيه مننا كلنا أرجوكم لا تبخلوا عليه بالدعاء، فهذه الليلة ستكون ليلته الأولى بقبره".

ورحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح أمس، الفنان الكبير محمود ياسين عن عمر يناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية المهمة.

ومحمود ياسين مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيًا في فترة السبعينيات من القرن الماضي، ومن أهم أعماله السينمائية في تلك الفترة أفلام "الخيط الرفيع"، و"حكاية بنت اسمها مرمر"، و"حب وكبرياء"، و"الرصاصة لا تزال في جيبي".

وفي حقبة تسعينيات القرن العشرين وبداية الألفية الجديدة، ازدادت أعماله الدرامية بشكل كبير، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التليفزيونية "أبوحنيفة النعمان"، و"ضد التيار"، و"سوق العصر"، و"العصيان". وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.