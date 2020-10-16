سهير رمزي عن الراحل محمود ياسين: كان أستاذي وأخ وراجل جدع

قالت الفنانة سهير رمزى، إن الراحل محمود ياسين، كان يمثل لها سندا كبيرا فى العمل الفنى وحماية، واصفةً إياه بأنها "كان أستاذ كبير فى كل حاجة فى أخلاقه وتصرفاته وعلاقاته".

وأضافت "رمزى" خلال اتصال ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية: "أنا عاشرته فى بداياتى وكان أستاذى وكان أخ وراجل وشهم وجدع، وشاركته فى 15 فيلم كنت حاسة أنى واقفة قدام أخويا اللى بيحمينى".

وتابعت، أن الراحل كان قامة كبيرة فى الفن والأخلاق والإنسانية والتعامل مع الآخرين، مشددةً أن الراحل إنسان لا يعوض فى كل شئ، ولم تغيره أضواء الشهرة.

وواصلت: "السينما المصرية كانت بتعمل 120 فيلما، كان يعرض على الراحل محمود ياسين 119 فيلما، والباقى يروح لباقى الفنانين، كان النجم الأوحد".

وأكدت سهير رمزى، أن عملاق الفن الراحل كان يزداد تواضعاً كلما ازداد شهرة، وتابعت: "كل ما يزداد شهرة كان يزداد تواضعا، والإنسان ما هو إلا سيرة"، مشيرة إلى أنها فقدت الوعى أمس خلال تشييع جنازة الراحل عندما شاهدت النعش يدخل المقابر "أنا أسفة، فقدانى للوعى كان غصب عنى لما شفت النعش قادم".