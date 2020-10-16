الجيزة تبدأ تشغيل خزان مياه صفط اللبن العلوي

أعلن المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن البدء فى تشغيل الخزان العلوي لمياه الشرب بمنطقة صفط اللبن.

بدوي: الخزان سيعمل على تحسين مستوى الضغوطات

وأكد بدوي أنه جاري حالياً إجراءات المعايرة للخزان لمتابعة مستوى الضخ للمياه والكميات التى سيتم استخدامها، مشيراً إلى أن الخزان يبلغ ارتفاعه 40 مترا عن سطح الأرض، وسعته التخزينية 3 آلاف متر مكعب، وهو ما يعكس اهميتة القصوى فى تحسين مستوى الضغوطات للمناطق التى يخدمها.

وأشار إلى أن الخطوة جاءت استجابة لشكوى أهالي حي بولاق الدكرور من انخفاض ضخ مياه الشرب، حيث سيساهم الخزان فى تحسين مستوى الضغوطات بعدد من المناطق بالحى وخاصةً بمنطقة صفط اللبن.

طرق وآليات تقديم شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي.

وخصصت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عددا من الطرق والآليات التي يجب أن يتبعها المواطن عند تقديم شكوى عن مياه الشرب

- من خلال الخط الساخن: 125 لمياه الشرب و175 للصرف الصحي.

- تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة برقم 15100.

- من خلال التليفون الأرضي 24583591 – 24583596.

- من خلال البريد الإلكتروني hcww@hcww.com.eg- إرسال الشكوى عبر الموقع الرسمي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .

- عبر تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) المتاح لمستخدمي الأندرويد والـIOS لتلقي شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي سواء كسور مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي أو قيمة الفواتير.

تطبيق الهاتف المحمول.

وأطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة جديدة لتلقى شكاوي المواطنين عن طريق تطبيق للهاتف المحمول يتيح العديد من المزايا والخدمات التي يقدمها للمواطنين.

- تحميل التطبيق عن طريق الهاتف المحمول باستخدام جوجل بلاي والبحث عن "HCWW 125".

- مساحة التطبيق تصل إلى 7 ميجا وباللغة العربية.

- لابد من التسجيل أولا في التطبيق عند استخدامة لأول مرة.

- تشمل عملية التسجيل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف والمحافظة والشركة التابع لها.

- يتيح التطبيق تحديد موقع المستخدم عن طريق خرائط جوجل إيرث.

- بعد التسجيل سيظهر على التطبيق بلغ شكوتك ومن خلال الضغط عليها ستسجل المحافظة والمنطقة والشركة التابع لها ونوع وتصنيف الشكوى.

- إرفاق صور لشكل الشكوى هل هي كسور في مواسير المياه أو طفوحات الصرف الصحي.

- تظهر رسالة أن الشكوى تم تفعيلها لتبدأ شركة المياه باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الشكوى.

- ويمكن من خلال التطبيق تقديم شكوى ضد فواتير المياه.-

ويتيح التطبيق تلقى الأخبار بمواعيد انقطاع المياه وأعمال الصيانة المخططة لشبكات المياه والصرف الصحى.