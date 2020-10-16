زراعة البحيرة: لجنة متخصصة لصرف حبوب الغلال لعدم استخدامها في الانتحار

علق محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، على استخدام "حبة الغلة السوداء" في الانتحار، مشددًا على أن الدولة حريصة على صحة ومصلحة المواطن قبل كل شئ.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه تم تشكيل لجنة من أجل الموافقة على صرف "حبة الغلة السوداء"، التى تستخدم فى تبخير المساحات المنزرعة من القمح والغلال من أجل القضاء على "السوس"، المتواجد بهذه المساحات، مشيراً إلى أن ذلك جاء بعد استخدام هذا النوع من الحبوب فى الانتحار.

وأضاف "الزواوى" أن هناك حملات مكثفة على المحال التى تتاجر فى المبيدات والمخصبات الزراعية، وتابع: "من يتاجر فى هذا النوع من الحبوب لابد أن يفتح سجل ويعرف الكميات المتواجدة لديه لا يتم التصرف فيها إلا من خلال لجنة متخصصة هى المنوطة بالموافقة على صرف هذه الحبوب وفق مساحة التبخير لدى المزارعين".