بسبب خلافات زوجية.. ربة منزل تنتحر بـ"حبة الغلة" في المنوفية

لقت ربة منزل تدعى "ص.ع" مصرعها متأثرة بإصابتها، عقب تناولها قرص القمح السام "حبة الغلة"، بقرية مو مازن التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، حيث تم نقلها إلى مستشفى تلا المركزي، والتي قامت بتحويلها قبل وفاتها إلى قسم السموم بالمستشفى الجامعي وتوفيت فور وصولها.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز شرطة تلا، بلاغا باستقبال مستشفى تلا المركزي "ص. ع" 25 ربة منزل، ومقيمة بقرية كوم مازن دائرة المركز، في حالة إعياء شديدة نتيجة تناولها قرص حفظ القمح السام، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي ولكنها لقيت مصرعها.

على الفور انتقل إلى مكان الواقعة الرائد أحمد الشافعي رئيس المباحث، وتبين من خلال سؤال أسرتها أن ربة المنزل أقدمت على الانتحار لسوء حالتها النفسية بسبب خلافاتها مع زوجها، حيث تناولت حبة القمح بعد المشاكل المتكرره مع زوجها.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة تلا، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.