اتهامات متبادلة بين "ترامب وبايدن" بسبب إدارة جائحة كورونا في أمريكا

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح للرئاسة الأمريكية، عن طريقة معالجته لجائحة كورونا، وكذلك سلوكه الشخصي، بما في ذلك تنظيم حدث في البيت الأبيض، لم يضع الغالبية فيه الكمامات أو يلتزموا بالتباعد الاجتماعي.

ونقلت "سكاي نيوز" تصريحات "ترامب" عن محطة "إن.بي.سي" التلفزيونية، أمام جمهور من الناخبين في ميامي: "أنا رئيس، يجب أن أرى الناس، لا يمكن أن أجلس في قبو"، منتقدًا منافسه جو بايدن، بعدما أمضى شهورا بعيدا عن فعاليات الحملة، مع احتدام الجائحة.

بينما انتقد المرشح الديمقراطي، بانتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، تعامل الرئيس دونالد ترامب مع جائحة فيروس كورونا، بينما عقد المرشحان لقاءات جماهيرية تلفزيونية متزامنة بعد إلغاء مناظرتهما الثانية.

وسعى بايدن، الذي كان يتحدث إلى الناخبين في فيلادلفيا على محطة (إيه.بي.سي) التلفزيونية، إلى جعل معالجة ترامب للجائحة القضية الرئيسية، وألقى باللوم على الرئيس الجمهوري بسبب تهوينه من شأن الفيروس.

وكان ترامب قد انسحب من المناظرة الثانية التي كانت مقررة الخميس، عندما قالت اللجنة المنظمة إنها ستعقد عبر الانترنت بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

ومن المقرر إجراء المناظرة الرئاسية الثالثة، في 22 أكتوبر الجاري، بمدينة ناشفيل بولاية تنيسي.