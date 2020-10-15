بومبيو: سأظل وزيرا للخارجية حال فوز ترامب بولاية ثانية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إنه سيبقى وزيرا للخارجية، في حال فوز الرئيس دونالد ترامب بولاية ثانية.

وأجاب بومبيو، خلال لقاء تلفزيوني نقلته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، لدى سؤاله عن بقائه وزيراً للخارجية في حال فوز ترامب مرة ثانية بـ"نعم"، مضيفاً "وهذا بكل وضوح متروك لرئيس الولايات المتحدة".

ويشغل مايك بومبيو منصب وزير الخارجية منذ أن عينه ترامب في أبريل 2018، كما تولى إدارة وكالة الاستخبارات المركزية خلال الفترة من يناير 2017 وحتى أبريل 2018.