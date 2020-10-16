"أوقاف أسيوط" تحذر من استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية

أكد الدكتور عاصم قبيصي، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، على عدم السماح باستغلال المساجد في الدعاية الانتخابية، وسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه أي محاولة لاستخدامها أو ملحقاتها بالدعاية الانتخابية، ورفع أي لافتات لأي مرشح انتخابي توجد على واجهاتها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وكيل الوزارة، بحضور الشيخ محمد محمد الأمين، وكيل المديرية، والشيخ محمد عبداللطيف محمود، مدير الدعوة، والشيخ ناصر محمد السيد، مدير المتابعة، ومديري الإدارات الفرعية.

وشدد "قبيصي"، على مديري الإدارات وقيادات الدعوة بالمديرية، وجميع الأئمة، أن ينأوا بأنفسهم عن المشاركة في أي حملة انتخابية، أو الدعاية لأي مرشح تحت أي ظرف من الظروف، وبأي صورة من الصور، وألا يسمحوا لأي من المرشحين باستغلال المساجد أو ملحقاتها في الدعاية الانتخابية بأي صورة.

وأكد الشيخ عاصم قبيصي، على جميع الأئمة الالتزام بوقت وموضوع خطبة الجمعة، وعدم الخروج عنها، أو اتخاذ المنبر في غير ما خصص له من الأمور الدعوية، وفق خطة وزارة الأوقاف.

من جانب آخر، نبه وكيل وزارة الأوقاف على مديرى الإدارات، باستمرار حملات نظافة المساجد وتعقيمها بشكل دوري، والتأكد من وضع علامات التباعد، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، ورفع أي مخالفة إلى وكيل الوزارة لاتخاذ اللازم نحوها، وكذا الإشراف على جميع المساجد التي سيجرى افتتاحها، والتأكد من جاهزيتها من التشطيبات النهائية، ووضع اللوح الخاصة بها، مدون عليها ما أرسل من الإدارة الهندسية، قبل رفعها للمديرية.

ونوه وكيل الوزارة، إلى أنه في حالة تدوين أى بيانات خاطئة في لوحة المساجد التي تم افتتحت من قبل، تستبدل فورا، وعدم إرسال أى مكاتبات مباشرة لأي جهه حكومية أو غيرها، إلا بعد العرض عليه.

وطالب الدكتور عاصم قبيصي، مديرى الإدارات، التنبيه على مسؤول المرتبات، بخصم جميع اشتراكات التأمينات والمعاشات كاملة، وذلك للموظفين الحاصلين على إجازة خارجية، ورفع أسماء جميع المحالين للمعاش، أو من انتهت خدمتهم من سجلات المرتبات، وموافاة شؤون العاملين بالمديرية بما يفيد ذلك، بخطاب رسمى أولا بأول.

وشدد "قبيصي" على ضرورة التنبيه على الأئمة والمفتشين، الالتزام بالزي الأزهرى كاملا داخل المسجد، والإدارات والمديرية.

و فى حالة نقل أي موظف من الإدارة، تنقل مستحقاته المالية كافة، إلى الإدارة التي نقل اليها.