الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. وتسجيل 24 إصابة وافدة

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة، عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 24 إصابة جديدة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85646 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصًا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 11 حالة في شنجهاي و5 حالات في منغوليا الداخلية وحالتين في تيانجين وجيانغسو وقوانغدونغ وحالة واحدة في كل من فوجيان وتشونغتشينغ، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3084 حالة غادر منها 2844 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 11 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80759 شخصًا، مشيرة إلى أن 8179 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 855 شخصًا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 10 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 376 حالة منها 375 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5213 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 531 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4943 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 491 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.

وفي سياق متصل، قال "ما لي شين" نائب رئيس لجنة الصحة بمقاطعة شاندونغ شرقي الصين إن التطهير غير السليم في غرفة التصوير المقطعي المحوسب في مستشفى تشينغداو للأمراض الصدرية أدى إلى ظهور حالات الإصابة المحلية الأخيرة بكوفيد -19 في مدينة تشينغداو.