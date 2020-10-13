أكثر من 900 مليون مستخدم لخدمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت في الصين

ذكر تقرير جديد صدر مؤخرا أن عدد مستخدمي خدمات الصوت والفيديو عبر الإنترنت في الصين قد بلغ 901 مليون مستخدم حتى يونيو، محتلا 95.8 في المائة من جميع مستخدمي الإنترنت في البلاد.

وتم نشر التقرير البحثي بشأن تطور صناعة الصوت والفيديو عبر الإنترنت في الصين يوم الإثنين على هامش المؤتمر الصيني الـ8 للصوت والفيديو عبر الإنترنت الذي أقيم في مدينة تشنغدو حاضرة مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين.

وذكر التقرير أنه وسط وباء كوفيد-19، تحول المزيد من مستخدمي الانترنت إلى مصادر الترفيه عبر الانترنت، مما أدى إلى نمو أكثر في عدد مستخدمي الصوت والفيديو عبر الانترنت.

وحسب التقرير، وصل عدد مستخدمي مقاطع الفيديو القصيرة إلى 818 مليونا في يونيو، مع بلوغ متوسط الوقت المستغرق على تطبيقات مقاطع الفيديو القصيرة لكل شخص يوميا 110 دقائق ليتجاوز الوقت على خدمات المراسلة الفورية.

وقال تشو جيه، نائب الأمين العام التنفيذي في جمعية الصين لخدمات البث الشبكي، إن خدمات مقاطع الفيديو القصيرة قد اتسعت إلى مجالات منوعة مثل الأخبار والتعليم، بدلا من تقديم خدمات كالترفيه فقط.

وأشار التقرير إلى أن البث المباشر للتجارة الإلكترونية أصبح أسرع تطبيقات الانترنت نموا في عام 2020، حيث بلغ عدد مستخدمي خدمات البحث المباشر عبر الانترنت في الصين 562 مليون مستخدم في يونيو، مع 309 ملايين بث مباشر للتجارة الإلكترونية في البلاد.

كما أكد التقرير أن البث المباشر للتجارة الإلكترونية قد أدى دورا مهما في تخفيف الفقر والإغاثة من الكوارث في البلاد.

ومن جه أخرى سيقام معرض دولي للسيارات للمرة الأولى في مدينة تيانجين المينائية بشمالي الصين، وذلك بهدف تأسيس منصة جديدة لعرض السيارات الدولية.

وسيتم تنظيم المعرض، المقرر في الفترة من 26 سبتمبر إلى 5 أكتوبر عام 2021، من قبل فرع صناعة السيارات لدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية.

وذكرت لجنة التجارة في تيانجين أنه من المتوقع أن يقام المعرض على مساحة تربو على 250 ألف متر مربع، سيكون 80 بالمئة منها عبارة عن أماكن داخلية.

وسيركز المعرض على التكنولوجيات والمفاهيم والأنماط الجديدة مثل المركبات الكهربائية والسيارات المتصلة ذاتيا والسيارات ذاتية القيادة. وسيعمل على الدمج بين تكنولوجيا المركبات المتطورة والتنمية المستدامة، وأخذ زمام المبادرة في التكنولوجيات الجديدة واستشراف مستقبل السيارات.

وسيقام المعرض في المركز الوطني للمؤتمرات والمعارض في تيانجين، والذي يعد المركز الثالث للمعارض على مستوى البلاد بعد نظيريه الموجودين في قوانغتشو وشانغهاي.