تصل لـ 1050 جنيها.. أسعار حلوى المولد في أشهر المحال

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي 2020، حيث أعلن معهد البحوث الفلكية موعد المولد النبوي فلكيا يوم 29 أكتوبر الجاري، وتستعد دار الإفتاء إلى مطالعة هلال شهر ربيع الأول للإعلان عن الموعد الرسمي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، التي يحتفل بها المصريون على طريقتهم الخاصة من خلال شراء حلوى المولد، وهي من أهم مظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، إذ تعد إحدى العادات الاستهلاكية القديمة المتوارثة.

واختلفت أسعار حلوى المولد في المحلات والمجمعات الاستهلاكية، وترصد "الوطن" متوسط الأسعار على النحو التالي:

أسعار حلوى المولد في العبد

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة مولد 1 بسعر 440 جنيهًا.

- علبة مولد 2 بسعر 340 جنيهًا.

- علبة مولد 3 بسعر 245 جنيهًا.

- علبة مولد 4 بسعر 185 جنيهًا.

- علبة مولد 5 بسعر 150 جنيه.

- علبة مولد 6 بسعر 78 جنيهًا.

- علبة مولد 7 بسعر 50 جنيهًا.

- علبة مولد بايتس بسعر 155 جنيهًا.

- علبة هدايا أزرق بسعر 550 جنيهًا.

- علبة هدايا نبيتي بسعر 750 جنيهًا.

- علبة هدايا فضي بسعر 900 جنيه "وزن 5255 جراما".

- علبة هدايا أخضر بسعر 940 جنيهًا.

- علبة صفيح عروسة صغيرة بسعر 500 جنيه.

- علبة صفيح عروسة كبيرة بسعر 750 جنيهًا "وزن 5260 جراما".

ثانيًا: أسعار قطع حلويات المولد:

- 3 قرص (1 علف - 2 حمصية): 30 جنيهًا.

- 2 قرص حمصية: 17 جنيهًا.

- 6 قرص حمص ميني: 17 جنيهًا.

- 6 قرص مشكل ميني: 20 جنيهًا.

- فولية كبير: 40 جنيهًا.

- فولية صغير: 20 جنيهًا.

- سمسمية كبير: 38 جنيهًا.

- سمسمية صغير: 19 جنيهًا.

- مشكل (فولية - سمسمية - حمصية): 39 جنيهًا.

- سكرية: 22 جنيهًا.

- حمصية كبير: 41 جنيهًا.

- حمصية صغير: 21 جنيهًا.

- قرص حمص مسكر: 15 جنيهًا.

- قرص علف مكسرات: 28 جنيهًا.

- مقصوصة مكسرات: 24 جنيهًا.

- لديدة: 24 جنيهًا.

- حمام: 24 جنيهًا.

- بسيمة بندق كبير: 60 جنيهًا.

- بسيمة بندق صغير: 30 جنيهًا.

- جوزهند فسدق كبير: 70 جنيهًا.

- جوزهند فسدق صغير: 35 جنيهًا.

- مشبك: 28 جنيهًا.

- قشطة بالبندق: 26 جنيهًا.

- قشطة بالبندق مشكلتة: 30 جنيهًا.

- نوجا بالبندق: 18 جنيهًا.

- شكلمة: 30 جنيهًا.

- جيلي فواكه: 14 جنيهًا.

- ملبن سادة: 14 جنيهًا.

- دومية بالبندق: 20 جنيهًا.

- مشمشية جوز هند: 30 جنيهًا.

- مشمشية مكسرات: 38 جنيهًا.

- قرص بندقية: 45 جنيهًا.

- قرص كاجو: 56 جنيهًا.

- قرص لوزية: 48 جنيهًا.

- قرص فسدقية: 62 جنيهًا.

- ملبن حبل عين جمل كبير: 72 جنيهًا.

- ملبن حبل عين جمل صغير: 36 جنيهًا.

- ملبن بندق كبير: 68 جنيهًا.

- ملبن بندق صغير: 34 جنيهًا.

- ملبن فسدق كبير: 96 جنيهًا.

- ملبن فسدق صغير: 48 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في تسيباس

أولًا: أسعار علب المولد

- علبة 8 أصناف: 40 جنيهًا.

- علبة 14 صنفا: 90 جنيهًا.

- علبة 18 صنفا: 150 جنيهًا.

- علبة لوكس صغير: 200 جنيه.

- علبة لوكس وسط: 280 جنيهًا.

- علبة لوكس كبير: 350 جنيهًا.

- علبة فاخر صغير: 470 جنيهًا.

- علبة فاخر وسط: 650 جنيهًا.

- علبة فاخر كبير: 1050 جنيهًا.

- علبة حلاوة معسلة: 220 جنيهًا.

- علبة مولد كاندي: 40 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار قطع حلويات المولد:

- عبوة بندقية: 22 جنيهًا.

- عبوة فسدقية: 40 جنيهًا.

- عبوة كاجو: 22 جنيهًا.

- عبوة لوزية: 22 جنيهًا.

- لفة بندقية: 15 جنيهًا.

- لفة حمصية - فولية - سمسمية: 5.50 جنيه.

- لفة فسدقية: 27 جنيهًا.

- لفة كاجو: 15 جنيهًا.

- لفة لوزية: 15 جنيهًا.

- باكت ملبن حبل "2 قطعة": 40 جنيهًا.

- باكت ملبن سادة: 7.50 جنيه.

- باكت ملبن "مكسرات مشكل": 10 جنيهات.

- لفة دومية بندق: 8 جنيهات.

- لفة دومية فول: 5.50 جنيه.

- لفة جيلي - لفة ملبن سادة: 5 جنيهات.

- لفة ملبن حبل: 30 جنيهًا.

- لفة قشطة جوز 3 قطع: 11 جنيهًا.

- عبوة قشطة: 7.50 جنيه.

- قشطة طوفي: 6 جنيهات.

- لفة قشطة جوز هند: 5.50 جنيه.

- لفة نوجا فول: 7.50 جنيه.

- نوجا فواكه: 10.50 جنيه.

- عبوة نوجا بندق: 9 جنيهات.

قرص حمص 150 جراما: 7 جنيهات.

- قرص سمسم 150 جراما: 5.50 جنيه.

- قرص فول 150 جراما: 8 جنيهات.

- قرص علف: 12 جنيهًا.

- قرص فول ميني: 5 جنيهات.

- قرص سمسم ميني 4 جنيهات.

- قرص حمص ميني: 4.50 جنيه.

- لفة بسيمة: 7 جنيهات.

- لفة بسيمة بندق لوكس: 10 جنيهات.

- بسيمة مخصوص: 7.50 جنيه.

أسعار حلوى المولد في لابوار

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة ميني: 220 جنيهًا.

- علبة وسط كرتون: 400 جنيه.

- علبة وسط صفيح: 450 جنيهًا.

- علبة كبيرة: 540 جنيهًا.

- علبة جامبو: 750 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار قطع حلوى المولد:

- قطعة (سمسمية - فولية - حمصية): 15 جنيهًا.

- قطعة نواعم: 20 جنيهًا.

- قطعة فسدقية: 65 جنيهًا.

- قطعة لوزية: 55 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في إيتوال

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة لوكس 10 قطع: 35 جنيهًا.

- علبة لوكس 18 قطعة: 70 جنيهًا.

- علبة لوكس 26 قطعة: 115 جنيهًا.

- علبة لوكس 37 قطعة: 170 جنيهًا.

- علبة لوكس 48 قطعة: 230 جنيهًا.

- علبة إيليت 38 قطعة: 285 جنيهًا.

- علبة إيليت 52 قطعة: 420 جنيهًا.

- علبة إيليت 70 قطعة: 530 جنيهًا.

- تورتة المولد: 470 جنيهًا.

- علبة بريميوم 86 قطعة: 900 جنيه.

- إيتوال الهرم الرابع: 750 جنيهًا.

- إيتوال الهرم الخامس: 950 جنيهًا.

- علبة كنوز إيتوال: 400 جنيه.

- كيس كنوز إيتوال: 80 جنيهًا.

- إسبيشيال إيتوال دبل: 550 جنيهًا.

- إسبيشيال إيتوال تريبل: 700 جنيه.

ثانيًا: أسعار القطع:

- قرص ميني (سمسم - حمص - فول): 10 جنيهات.

- قرص مخصوص مكسرات: 20 جنيهًا.

- باكيت (حمصية - سمسمية): 15 جنيهًا.

- باكيت فولية: 20 جنيهًا.

- باكيت فسدقية: 50 جنيهًا.

- باكيت لوزية: 30 جنيهًا.

- باكيت بندقية: 35 جنيهًا.

- باكيت كاجو: 40 جنيهًا.

- ملبن حبل عين جمل: 35 جنيهًا.

- ملبن مكسرات: 20 جنيهًا.

- ملبن (جيلي - سادة): 10 جنيهات.

- بسيمة مكسرات: 25 جنيهًا.

- قشطة مكسرات: 20 جنيهًا.

- نوجا مكسرات: 25 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في لابوم

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة مولد رقم 1: 48 جنيهًا.

- علبة مولد رقم 2: 68 جنيهًا.

- علبة مولد رقم3: 98 جنيهًا.

- علبة مولد رقم 4: 140 جنيهًا.

- علبة لوكس رقم 1: 190 جنيهًا.

- علبة لوكس رقم 2: 280 جنيهًا.

- علبة لوكس رقم 3: 380 جنيهًا.

- علبة vip صغير: 475 جنيهًا.

- علبة vip كبير: 750 جنيهًا.

- علبة ملكة لابوم: 600 جنيه.

ثانيًا: أسعار قطع الحلويات:

- قرص ميني أبيض 2 قطعة (حمص - سمسم - فول سوداني - علف): 6 جنيهات.

- قرص علف مخصوص: 30 جنيهًا.

- باكت 5 شريحة (فولية - سمسمية - حمصية): 14 جنيهًا.

- ملبن 3 قطع: (سادة - جيلي) بـ6 جنيهات، رش فول/ زبيب بـ12 جنيهًا، رش بندق/لوز/فسدق بـ20 جنيهًا.

- ملبن حبل 100 جرام بـ20 جنيهًا، و250 جرام بـ45 جنيهًا.

- نوجا/ دومية فول بـ4 جنيهات، وبندق بـ8.50 جنيه.

- بسيمة فرن قطعتين سادة بـ16 جنيهًا، ومكسرات بـ20 جنيهًا.

- فسدقية: شريحة بـ28 جنيهًا، و2 قرص بـ65 جنيهًا.

- لوزية/ بندقية: شريحة بـ16 جنيهًا، و2 قرص بـ55 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في مونجينيأولًا: أسعار علب المولد:

- علبة حمص وحلاوة 54 قطعة: 95 جنيهًا.

- علبة عروسة وحصان 60 قطعة: 195 جنيهًا.

علبة المهرجان 108 قطع: 485 جنيهًا.

- علبة البلياتشو 62 قطعة: 145 جنيهًا.

- علبة مواويل 76 قطعة: 295 جنيهًا.

- علبة العمدة 122 قطعة: 795 جنيهًا.

- صندوق الدنيا 162 قطعة: 1295 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار القطع:

- قرص 100جرام (سمسمية - حمصية - فولية): 9 جنيهات.

- دومية فول ميني 50 جراما: 4 جنيهات.

- ملبن جوز حبل 95 جراما: 18 جنيهًا.

- قطعة حمصية 33 جراما: 3.5 جنيه.

- قطعة 33 جرام (سمسمية/ فولية): 4 جنيهات.

- بندقية/لوزية 33 جراما: 12 جنيهًا.

- حمام كبير 50 جراما: 5.5 جنيه.

- بسيمة حلاوة المولد 100 جرام: 12 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في الدمياطي

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة رقم 1: 50 جنيهًا.

- علبة رقم 2: 80 جنيهًا.

- علبة رقم 3: 130 جنيهًا.

- علبة رقم 4: 220 جنيهًا.

- علبة رقم 5: 330 جنيهًا.

- علبة هدايا فاخرة: 500 جنيه.

ثانيًا: أسعار قطع الحلويات:

- باكيت فولية كبير: 24 جنيهًا.

- باكيت سمسمية كبيرة: 20 جنيهًا.

- باكيت حمصية كبير: 20 جنيهًا.

- باكيت بندقية: 24 جنيهًا.

- باكيت لوزية: 24 جنيهًا.

- باكيت فسدقية: 28 جنيهًا.

- باكت ميكس مسكرات: 25 جنيهًا.

- باكيت لديدة: 15 جنيهًا.

- باكيت ملبن سادة: 14 جنيهًا.

- باكيت ملبن مكسرات: 28 جنيهًا.

- باكيت بسيمة سادة/مكسرات: 20 جنيهًا.

- نوجا: 12 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في إكسبشن

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة رقم 1 لوكس: 95 جنيهًا.

- علبة رقم 2 لوكس: 120 جنيهًا.

- علبة رقم 3 لوكس: 190 جنيهًا.

- علبة رقم 4 لوكس: 325 جنيهًا.

- علبة رقم 5 لوكس: 400 جنيه.

علبة رقم 1 فاخر: 280 جنيهًا.

- علبة رقم 2 فاخر: 540 جنيهًا.

- علبة رقم 1 اسبيشيال: 525 جنيهًا.

- علبة رقم 2 اسبيشيال: 895 جنيهًا.

- علبة رقم 3 اسبيشيال: 995 جنيهًا.

- علبة أرابيسك قلب: 300 جنيه.

- علبة أرابيسك سوري: 400 جنيه.

علبة أرابيسك وسط" 850 جنيهًا.

- علبة أرابيسك كبير: 1100 جنيه.

ثانيًا: أسعار قطع الحلويات:

- شرائح سمسمية/ حمصية/ فولية 4 قطع: 12 جنيهًا.

- شريحة لوزية/ بندقية: 13 جنيهًا.

- شريجة فسدقية: 20 جنيهًا.

- قرص كاجو: 30 جنيهًا.

- قرص فسدقية: 42 جنيهًا.

- نوجا فسدق: 5 جنيهات.

- نوجا فسدق/ بندق/ لوز/ قمر الدين: 4 جنيهات.

- باكيت ملبن حبل 250 جراما: 43 جنيهًا.

- باكيت ملبن حبل 500 جرام: 85 جنيهًا.

- قشطة سادة/ فراولة/ موز: 6 جنيهات.

- قشطة فسدق/ شيكولاتة/ فروتي: 8 جنيهات.

أسعار حلوى المولد في توينكي

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة 3/4 كيلو: 49.5 جنيه.

- علبة كيلو: 75 جنيهًا.

- علبة كيلو ونص: 125 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو: 155 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو سوبر: 195 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو: 280 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو: 450 جنيهًا.

- علبة 5 كيلو: 575 جنيهًا.

- علبة 5 كيلو سوبر: 675 جنيهًا.

- علبة 7 كيلو سوبر: 925 جنيهًا.

- علبة جلد سواريه: 275 جنيهًا.

- علبة خشب عروسة المول: 625 جنيهًا.

- علبة مولد خشب إسلامي: 750 جنيهًا.

- صندوق كنز مولد وسط: 2600 جنيه.

- صندوق كنز مولد جامبو: 3100 جنيه.

- صينية وسط: 1250 جنيهًا.

- صينية لارج: 2500 جنيه.

- صينية مولد سيلفر بيضاوي: 2200 جنيه.

ثانيًا: أسعار قطع الحلويات:

- قرص حمص/ فول: 3 جنيهات.

- قرص حمص كبير: 9.50 جنيه.

- قرص كاجو وسط: 28 جنيهًا.

- قرص كاجو كبير: 40 جنيهًا.

- ملبن حبل 1/4 كيلو عين جمل: 50 جنيهًا.

- ملبن حبل ميكس 1/8 كيلو: 38 جنيهًا.

- ملبن لوز/ بندق: 9 جنيهات.

- ملبن سادة/ جيلي: 7 جنيهات.

- قرص لوز/ بندق كبير: 40 جنيهًا.

- فرص فول كبير: 10 جنيهات.

قرص لوز/ بندق صغير: 28 جنيهًا.

أسعار حلوى المولد في توماس

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة مقاس 1: 290 جنيهًا.

- علبة مقاس 2: 430 جنيهًا.

- علبة مقاس 3: 680 جنيهًا.

- علبة مقاس 4: 830 جنيهًا.

علبة vip لوكس: 1100 جنيه.

- علبة صاج مستطيلة: 970 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار قطع الحلويات:

- باكيت فولية/ سمسمية/ حمصية: 10 جنيهات.

- باكيت فسدقية: 55 جنيهًا.

- باكيت كاجو: 40 جنيهًا.

- باكيت لوزية: 35 جنيهًا.

- باكيت بندقية: 30 جنيهًا.

- باكيت لديدة: 15 جنيهًا.

- باكيت ملبن بندق: 17 جنيهًا.

- باكيت ملبن فسدق: 19 جنيهًا.

- باكيت ملبن سادة/ جيلي فراولة: 6 جنيهات.

أسعار حلوى المولد في سيموندس

أولًا: أسعار علب المولد:

- علبة كيلو: 135 جنيهًا.

- علبة 1.5 كيلو: 285 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو عادي: 260 جنيهًا.

- علبة 2.5 كيلو فاخر: 485 جنيهًا.

- علبة 3.5 كيلو عادي: 450 جنيهًا.

- علبة 3.5 كيلو فاخر: 675 جنيهًا.

ثانيًا: أسعار قطع الحلويات:

- علبة فولية/ حمصية/ سمسمية: 100 جرام: 15 جنيهًا.

- علبة لوزية/ بندقية 100 جرام: 50 جنيهًا.

- علبة كاجو 100 جرام: 65 جنيهًا.

- علبة فسدقية 100 جرام: 85 جنيهًا.

- علبة لديدة 150 جراما: 28 جنيهًا.

- علبة بسيمة 250 جراما: 25 جنيهًا.

- علبة قشطة 100 جرام: 25 جنيهًا.

- علبة شكلمة 100 جرام: 25 جنيهًا.

- علبة بسيمة مكسرات 150 جرام: 30 جنيهًا.

- علبة مكسرات مشكل 100 جرام: 75 جنيهًا.

- كيلو ملبن حبل: 300 جنيه.

أسعار حلوى المولد في ساليه سكريه

- علبة كيلو: 180 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو: 350 جنيهًا.

- علبة 3 كيلو: 500 جنيه.

- علبة 4 كيلو: 800 جنيه.

أسعار حلوى المولد في نولا

- علبة 500 جرام: 80 جنيهًا.

- علبة ‎1500 جرام: 230 جنيهًا.

- علبة ‎2250 جراما: 335 جنيهًا.

‎- علبة 250 جراما: 495 جنيهًا.

‎- علبة 7 كيلو: 1100 جنيه.

أسعار حلوى المولد في ديوكس

- علبة نصف كيلو مشكل: 90 جنيهًا.

- علبة كيلو مشكل: 150 جنيهًا.

- علبة 2 كيلو مشكل: 300 جنيه.

- علبة 3 كيلو مشكل: 460 جنيهًا.

- علبة 4 كيلو مشكل: 650 جنيهًا.

- علبة هدايا صغيرة مشكل: 250 جنيهًا.

- علبة هدايا صاج مشكل: 240 جنيهًا.

- علبة هدايا كبيرة مشكل: 1400 جنيه.