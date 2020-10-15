أشهر أماكن بيع حلوى المولد النبوي في القاهرة بأسعار مخفضة

أسابيع قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف، حيث أعلن معهد البحوث الفلكية عن موعد المولد النبوي المقرر يوم 12 ربيع الأول والموافق 29 أكتوبر الجاري.

ومع اقتراب تلك المناسبة ذات الطابع الديني المتميز، يحرص الكثيرون على شراء حلوى المولد النبوي، كما يبحث العديد عن أماكن لبيعها بسعر مخفض وفي متناول اليد.

وتستعرض "الوطن"، المناطق المشهورة في أحياء القاهرة ببيع حلوى المولد النبوي بأسعار مخفضة وفي متناول يد الجميع، كالتالي:

أماكن بيع حلوى المولد النبوي الشريف في القاهرة

شارع بين الحارات

يتميز شارع بين الحارات، الذي يبعد عدة أمتار عن ميدان رمسيس، عن غيره من أماكن صناعة وبيع حلوى المولد النبوي الشريف، باستغلال جميع المحلات الموجودة بالعقارات فيه، لعرض الحلوى وبيعها، ومع اقتراب موعد المولد، يمتلئ الشارع على جانبيه بقطع الحلوى بمختلف أنواعها، وعرائس المولد بأسعار بسيطة في متناول الجميع.

شارع باب البحر

يعتبر شارع باب البحر، المتفرع من ميدان رمسيس، ويمتد حتى باب الشعرية، من أهم مناطق بيع حلوى المولد النبوي في مصر، حيث تتوفر به العديد من مراكز تصنيع الحلوى التي توفرها بسعر الجملة للمواطنين، والتجار بأسعار تنافس المحلات الكبرى، وبجودة عالية، ومع اقتراب الموسم، حيث يضاء الشارع بأكمله بالأنوار، ويزين بالزينة الخاصة بمثل تلك المناسبة.

السيدة زينب

تعد السيدة زينب من أكثر المناطق الحيوية في القاهرة، التي يتوجه إليها الكثير من المواطنين بشكل خاص في المناسبات الدينية، حيث أن احتفالات أهلها تعطي للمكان طابعا مميزا، وبشكل خاص المولد النبوي الشريف، حيث يتم إنشاء الشوادر لبيع الحلوى بمختلف أشكالها وأنواعها جملة وقطاعي.

منطقة الحسين

يتوجه الكثير من المواطنين إلى منطقة الحسين في المناسبات الدينية وبشكل خاص في المولد النبوي الشريف لشراء الحلوى من الشوادر التي يتم تجهيزها لهذا الغرض، بمختلف أشكالها وأنواعها، بأسعار مناسبة في متناول المواطن البسيط.

وتتميز منطقة الحسين أيضا، بالطابع الخاص بها في الاحتفالات الدينية التي يحييها كبار المنشدين والمريدين.