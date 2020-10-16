 التعليم العالي تعلن نتائج ترشيحات الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

في إطار أعمال مكتب التنسيق لهذا العام 2020 تم فتح باب صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة "العربية والأجنبية" في الفترة من يوم الخميس الموافق 24/9/2020 حتى يوم الخميس الموافق 15/10/2020 وذلك بالمقر الرئيسي للمكتب بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية و أسيوط.

وقد جرى توزيعهم طبقا للشروط والقواعد الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات، وقد تم إعلان نتائج ترشيحات الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية الذين تقدموا لمكتب التنسيق واستوفوا شروط الترشيح.

وحرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية فقد تم إرجاء إعلان نتائج ترشيحاتهم، وذلك لإعطاء الفرصة للطلاب الذين اجتازوا اختبار A.C.T واختبار E.S.T لتسجيل درجاتهم والتقدم بأوراقهم ليتم ترشيح جميع الطلاب المتقدمين من هذه الشهادة مرة واحدة، مع التأكيد على حصولهم على النسبة المقررة لهذه الشهادة من الأماكن المخصصة لهم بالكليات المختلفة؛ حيث أنه يتم تنسيقهم بصفة مستقلة عن باقي الشهادات المعادلة الأجنبية، وسيتم إعلان نتائج ترشيحهم في أقرب وقت حرصا على مصلحة جميع الطلاب.

كما أنه يوجد بعض الدول العربية لم ترد نتائج امتحانات الشهادة الثانوية منها إلى مكتب التنسيق حتى الآن، وسيتم إتاحة الفرصة أمامهم ومنحهم الوقت الكافي للتقدم بأوراقهم فور ورود نتائج هذه الشهادات لمكتب التنسيق وإتمام تصديق الشهادات الحاصلين عليها واستكمال الأوراق والمستندات المطلوبة، مع التأكيد على حصولهم على النسبة المقررة لهذه الشهادة من الأماكن المخصصة لهم بالكليات المختلفة.