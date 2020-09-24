"التعليم العالى": إعلان نتيجة المرحلة الثالثة للتنسيق بعد غد

قال مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى، إنه من المقرر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020، السبت المقبل، مشيراً إلى أنه يجرى العمل الآن على قدم وساق، وستجتمع اللجنة العليا للتنسيق لتحديد الحدود الدنيا للكليات، وتحديد موعد انطلاق تنسيق شهادات الدبلومات الفنية.

"العليا" تجتمع لوضع الحدود الدنيا للكليات

وكشف مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن المجلس سينظر غداً، أمر المنح الدراسية للطلاب، بعدد من الكليات، عدا المتفوقين، الذين يُشترط لقبولهم بالمنح عدد من الإجراءات يجب استيفاؤها، مؤكداً أن الجامعات بدأت بالفعل فى مكافأة أوائل الثانوية العامة 2020، بإعطائهم منحاً شاملة التكاليف.

"الإدارية" تلغى رسوب طلاب "الغش الجماعى" فى كفر الشيخ واعتبارهم ناجحين

فى سياق متصل، قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة «السادسة موضوع»، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير التربية والتعليم الفنى، الخاص بإلغاء امتحانات طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2019 للدفعة الثانية من طعون طلاب مدرسة الشهيد محمد لطفى العشرى الثانوية بمدينة بيلا محافظة كفر الشيخ، على خلفية اتهام طلاب المدرسة بالغش الجماعى.

وأمرت المحكمة بإلغاء جميع الآثار التى ترتبت على قرار رسوبهم، واعتبارهم ناجحين فى امتحان الثانوية العامة للعام الدراسى الماضى، ومنحهم درجاتهم كاملة غير منقوصة بالدرجات التى حصلوا عليها العام الماضى، وإلزام إدارة تنسيق الجامعات بقبول أوراقهم بالكليات، وفقاً لتنسيق العام الماضى، مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وإلزام وزير التربية والتعليم بالمصروفات، باعتباره خاسراً للدعوى.

وكانت المحكمة نفسها قد أصدرت حكماً آخر منذ شهرين، بإلغاء ووقف تنفيذ قرار الرسوب الجامعى لطلاب الدفعة الأولى التى أقامت الطعون على قرار رسوبهم.

من جانبه، وضع مركز القياس والتقويم بوحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالى، خطة تنفيذية لتدريب وتأهيل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية على وضع جدول المواصفات، وبناء المفردة الاختبارية، بناءً على قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 21/ 7/ 2020 برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى، بتطبيق التعليم الهجين فى الجامعات المصرية خلال العام الدراسى 2020/ 2021 بسبب الظروف الحالية لجائحة فيروس كورونا.

وأكدت الدكتورة سحر أمين مدير المركز، أنه تم عقد 16 برنامجاً تدريبياً أون لاين، خلال المدة من 17 أغسطس، حتى 15 سبتمبر، مشيرة إلى أن البرنامج التدريبى كان بعنوان «أساليب القياس والتقويم وإعداد المفردة الاختبارية»، والبرنامج التدريبى تم تخصيصه للقطاعين الطبى والعام فى مختلف التخصصات، تحت إشراف الدكتور هشام عبدالخالق مدير وحدة المشروعات.

وأضافت أن البرنامج التدريبى اهتم برفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس فى مجال صياغة جدول المواصفات وإعداد المفردة الاختبارية واستكمال بطاقة المفردة الاختبارية، التى تُعد النواة الأساسية لبناء بنوك الأسئلة، وبالتالى الاختبارات الإلكترونية التى تعتبر من أساليب التقويم الأساسية فى منظومة التعليم الهجين.

وذكرت أنه تمت الاستعانة بالأساتذة المتخصصين فى مجال القياس والتقويم، سواء من القطاع الطبى أو التخصّص التربوى؛ لإعداد المادة التدريبية الموحّدة، وملخص يتم إرساله إلى المتدربين مع شهادة اجتياز البرنامج، كما قام بالتدريب أساتذة متخصصون من مختلف الجامعات المصرية، سواء فى القطاع الطبى أو التخصص العام.

من ناحية أخرى، قالت مصادر بمكتب تنسيق الأزهر، إنه تقرّر بدء التنسيق لطلاب الدور الأول بالثانوية الأزهرية، الاثنين المقبل، ليبدأ الطلاب تسجيل رغباتهم إلكترونياً عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، وستستوعب المرحلة الأولى 84 ألف طالب وطالبة، فى 87 كلية و20 معهداً جديداً، و9 معاهد تابعة لكلية العلوم، و4 معاهد تابعة لكلية التجارة، و7 معاهد معاونين قضاء.

وأشارت المصادر إلى أنه سيجرى التقديم بالمعاهد عبر بوابة الحكومة، مؤكدة أنه تم افتتاح معهد معاونى القضاء لأول مرة، للطلاب والطالبات الناجحين فى الثانوية الأزهرية هذا العام، وسيكون ملتحقاً بكليات الشريعة والقانون للبنين، وقسم الشريعة والقانون بكليات الدراسات الإسلامية للبنات، ومدة الدراسة به عامان، عبارة عن أربع فصول دراسية، منها فصل خاص بالناحية العملية، يجرى تدريب الطلاب فيه على إعداد صحف الدعاوى والإعلانات وتسليمها، وبقية الأمور الخاصة بالعمل فى المحاكم والشهر العقارى ومكاتب المحاماة.

وأوضحت المصادر أنه تم وضع المناهج الخاصة بالمعهد، التى سيتم تدريسها للطلاب والطالبات، ومنها مقرر للإملاء، وإعداد صحيفة الدعوى والإعلان القضائى وتسليمه، وهناك جزء خاص بالدعوى الإلكترونية، لأنه سيصبح هناك إعلان إلكترونى وصحيفة دعوى إلكترونية وعقد جلسات إلكترونية».

وكشف مصدر مسئول بالأزهر، عن أن نسب القبول بكليات الجامعة فى القاهرة والأقاليم سترتفع هذا العام بنسبة 1% على الأقل عن العام الماضى، نتيجة حصول طلاب الثانوية هذا العام على مجاميع مرتفعة، مشيراً إلى أنه سيتم افتتاح قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بنين بالقاهرة، للمرة الأولى، ولن يتم طرحه فى رغبات التنسيق، وسيجرى الالتحاق به عن طريق التنسيق الداخلى للكلية.