مرشح "مستقبل وطن" في منية النصر يتكفل بمصاريف مدارس قريتين

أعلن مرشح حزب مستقبل وطن في دائرة منية النصر بمحافظة الدقهلية عن تكفله بمصاريف المدارس عن أبناء قريتي "برمبال القديمة والرياض" غير القادرين على سدادها، بالإضافة إلى المشاركة في تدبير المطهرات وكذلك الاستعداد لموسم الشتاء بتطوير 40 منزلا.

وأكد محمد الناغي، مرشح حزب مستقبل وطن في دائرة منية النصر، والتي تضم مراكز "منية النصر والجمالية وميت سلسيل، ومدينة الكردي" تحمله المصاريف الدراسية لأهل قريتي برمبال القديمة والرياض للطلاب غير القادرين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية عن طريق الأخصائي الاجتماعي لكل مدرسة، بالإضافة إلى تزويد جميع مدارس برمبال والرياض وعزبها بالكمامات والمعقمات اللازمة، ومشاركة 40 أسرة من المتضررين في فصل الشتاء لعدد 40 منزلا.

وقال الناغي، في بيان له، إن ذلك انطلاقا من مسؤوليتي الاجتماعية وإيمانا منا بأن البلاد والأوطان لا تبنى إلا بجهود المخلصين المحبين فقد أحببت أن أشارك أهلي في بداية هذا العام الدراسي ببعض الإجراءات التي قد تخفف على عاتق غير القادرين جزءا من حملهم وكذلك بعض الإجراءات الوقائية لسلامة وأمان أبنائنا الطلاب.

وأضاف المرشح أنني لا أجد حرجا بأن أقر بأن مثل هذا العمل لا يعتبر بجديد فشباب برمبال والرياض من قبلي سباقون دائما في كل ما هو خير ونحن على دربهم نسير".

وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز منية النصر "الدائرة السادسة" ، وعددهم 26 مرشحا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:

1-محمد نجيب خالد على محمد نورالدين

2-محمد إبراهيم على الناغى

3-آمال حسن حسن أحمد

4-إيمان السيد السيد السعيد سماحة

5-هناء عزت محمد الدسوقي

6-منال رمضان السعيد دياب

7-عزمي السيد إبراهيم الكفراوى

8-على زكريا المتولي على حجازي

9-اشرف محمد محمد على أحمد العضيمى

10-محمود محمد على منصور

11-محمد بركات بركات محمد قبيه

12-محيي الدين البدو محيي الدين البدوى

13-أحمد الحسينى أحمد الدسوقى الرفاعى

14-منير محمد الشربينى الشربينى

15-عبدالحميد مستجير إبراهيم عمر

16-إبراهيم محمد النادى الدسوقى

17-محمد على عبدالعزيز عثمان

18-تامر يحيى الشربينى الحديدي

19-طارق يحيى محمد على

20-عماد الدين محمود محمود سليمان الحديدى بدير

21-خالد مصطفى كامل عبدالسلام موسى

22-وليد محمود ابراهيم على ابوالفضل

23-حسن عبدالفتاح محمد البرعى محمد

24-أحمد محمد حسن الهوارى

25-محمد المحمدى صديق إسماعيل

26-إبراهيم أحمد حسن أحمد الحديدى