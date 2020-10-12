بالأسماء.. 26 مرشحا لمجلس النواب في دائرة منية النصر بالدقهلية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات، الأسماء النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة الدقهلية، والتي تضم مراكز منية النصر وميت سلسيل والجمالية ومدينة الكردي، وعددهم 26 مرشحًا في الانتخابات المقرر إجراؤها في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر المقبل.

والمرشحون حسب ترتيبهم في كشف المرشحين، كما يلي:

1- محمد نجيب خالد على محمد نورالدين.

2- محمد إبراهيم على الناغى.

3- آمال حسن حسن أحمد.

4- إيمان السيد السيد السعيد سماحة.

5- هناء عزت محمد الدسوقي.

6- منال رمضان السعيد دياب.

7- عزمي السيد إبراهيم الكفراوي.

8- علي زكريا المتولي علي حجازي.

9- أشرف محمد محمد علي أحمد العضيمي.

10- محمود محمد علي منصور.

11- محمد بركات بركات محمد قبيه.

12- محيي الدين البدوي محيي الدين البدوي.

13- أحمد الحسيني أحمد الدسوقي الرفاعي.

14- منير محمد الشربيني الشربيني.

15- عبدالحميد مستجير إبراهيم عمر.

16- إبراهيم محمد النادي الدسوقي.

17- محمد علي عبدالعزيز عثمان.

18- تامر يحيى الشربيني الحديدي.

19- طارق يحيى محمد علي.

20- عماد الدين محمود محمود سليمان الحديدي بدير.

21- خالد مصطفى كامل عبدالسلام موسى.

22- وليد محمود إبراهيم على أبوالفضل.

23- حسن عبدالفتاح محمد البرعي محمد.

24- أحمد محمد حسن الهواري.

25- محمد المحمدي صديق إسماعيل.

26- إبراهيم أحمد حسن أحمد الحديدي.

واستقبلت لجنة تلقي طلبات الترشيح بمحكمة المنصورة الابتدائية خلال فترة تقديم الأوراق 362 طلبًا من راغبي الترشح في كافة دوائر الدقهلية، وعددها 10 دائرة، للمنافسة على 21 مقعدًا فرديًا، وذلك حتى غلق باب الترشح يوم السبت 26 سبتمبر الساعة الثانية ظهرًا، وجرى إعلان أسماء 354 مرشحا في القوائم النهائية.

وخصص القانون للدقهلية 17 مقعدًا من ضمن مقاعد الدائرة الأولى التي تتكون من 100 مقعد موزعة على 6 محافظات هي القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ، وتلقت لجنة المتابعة بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية طلبات القوائم المرشحة على هذه الدائرة.