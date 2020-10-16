4 مستندات للحصول على مصالحة لـ قطعة أرض بالمدن الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان 4 مستندات مطلوبة المواطن عند طلبه للتقديم على مصالحة على قطعة أرض بالمدن الجديدة.

المستندات المطلوبة

- صورة من تحقيق الشخصية + توكيل إذا وُجد

- صورة محضر الاستلام

- صورة السجل التجاري في حالة الشركات

- آخر إيصال مياه

شروط الحصول على الخدمة

- مالك الأرض أو وكيل عمل عنه

- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة

إجراءات المواطن

التقدم إلى الشباك بالنموذج المختص والمستندات المطلوبة

التوجه إلى الخزينة لدفع المستحقات المطلوبة

انتظار موعد المعاينة (يُحدد موعد المعاينة عبر رسالة قصيرة SMS)

تقديم بقية المستندات ودفع بقية المستحقات (إن وجب)

استلام الخدمة (يُحدد موعد الاستلام عبر رسالة قصيرة SMS)

مدينة سفنكس الجديدة

ومن المدن الجديدة التي تنطبق عليها تلك المستندات، مدينة سفنكس الجديدة، وهي واحدة من مدن الجيل الرابع سريعة التنمية في مصر وتم إنشائها بقرار وزاري سنة 2018 بهدف تحقيق جزء من إستراتيجية 2030 لزيادة المساحة العمرانية في مصر والقضاء على المناطق العشوائية.

مخطط المدينة

تبلغ المساحة الكلية لسفنكس الجديدة: 31,953 فدان.

يتم تطوير سفنكس الجديدة بطراز معماري عالمي.

تضم المدينة قطاع سكني وآخر تجاري.

ترتبط المدينة بمطار سفنكس الدولي.

موقع المدينة

تقع مدينة سفنكس الجديدة على مساحة حوالي 32 فدان بعد مدخل الشيخ زايد الجديدة بكيلومترات بسيطة وتطل مباشرةً على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

أهم الخدمات في المدينة

مباني تجارية.

مطار سفنكس الدولي.

شبكات طرق.

محطات مياه وصرف.

القرب من المتحف المصري ومنطقة الهرم.

برج مراقبة جوية.

24 مبنى خدمي.

مطار سفنكس الدولي

أخبار المدينة

تم فتح باب التقديم على الأراضي لكل من سبق له التعامل بعقود بيع أو ملكية للأراضي التي تقع في حدود مدينة سفنكس الجديدة، على أن يتم تقديم الطلبات لجهاز المدينة بمقره في مبنى جهاز مدينة الشيخ زايد.

لا يصح لأي فرد أو جهة أو جمعية أو شركة التصرف في الأراضي أو إقامة أي منشآت عليها بدون الرجوع إلى جهاز المدينة وإلا سيتم إتخاذ إجراءات قانونية ضده.

تم الإنتهاء من أعمال الرفع المساحي في سفنكس الجديدة.

تم البدء في إعداد مخطط عام للمدينة بتوقيع بروتوكول مع هيئة المساحة.

سيتم ضم مساحة جديدة لسفنكس الجديدة وإعداد الدراسات الخاصة بها.