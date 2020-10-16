إعداد الطعام يتسبب في مصرع ربة منزل بالهرم

لقيت سيدة سبعينية مصرعها إثر تعرضها لحروق بالغة خلال طهى الطعام، داخل منزلها في الهرم.

وبحسب مصادر أمنية فإن المتوفاة "ج.ع" 69 سنة (ربة منزل) رفضت الذهاب إلى المستشفى بعد إصابتها في الحادث، وأبلغت نجلها "ت.م" 36 سنة موظف أنها بحالة جيدة وأصرت على تلقي العلاج في المنزل.

وأضافت المصادر أن حالة السيدة الصحية ساءت بعد مرور عدة ساعات خلال تلقيها العلاج في المنزل وتوفيت متأثرة باصابتها تلك.

وأضافت المصادر أن نجل السيدة أحضر لها أدوية من الصيدلية وهى عبارة عن مرهم حروق ومضاد حيوي لكن حالتها الصحية زادت سوءًا بعد ساعات من الحادث.

وأفادت تحريات المباحث التى أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث أن الوفاة ليس فيها شبهة جنائية، مشيرة إلى أن مفتش الصحة أثبت أن الوفاة سببها حروق بالغة من الدرجة الثانية ساهمت في وفاة السيدة نظرًا لتقدمها في السن.