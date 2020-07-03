مصرع شخص وإصابة سيدة في حريق اندلع بمغلق أخشاب بالمنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية في المنيا، حريق اندلع بمغلق أخشاب كائن بعقار مكون من 5 طوابق، ملاصق لعدد من المنازل، وأسفر عن مصرع مواطن، وإصابة سيدة بأسفكسيا الخنق.

تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من إدارة الحماية المدنية، بورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد بحدوث حريق داخل مغلق خشب بحي مكة، بمنطقة أبو هلال.

انتقلت 5 سيارات إطفاء، وقوات الأمن برئاسة العقيد وفيق فوزي وكيل إدارة الحماية، والمقدم مصطفى دعبس رئيس قسم الإطفاء، والمقدم خالد عبدالحليم والرائد محمود الحسيني والنقيب محمود فتحي، والنقيب رامي سامح ضباط بالحماية المدنية، إذ تبين نشوب حريق في مغلق خشب ملك المواطن "م. س" بعقار مكون من 5 طوابق.

تم السيطرة على الحريق وإخماده، ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي، ونتج عن الحريق مصرع شخص، وإصابة سيدة باسفكسيا الخنق، وذلك قبل وصول قوات الحماية المدنية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق حول الواقعة، وقررت انتدات معمل الأدلة الجنائية إلى مكان الحريق، للمعاينة ومعرفة الملابسات.