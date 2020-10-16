معركة المزرعة المهجورة.. كواليس مقتل 6 مسلحين بعد 40 دقيقة اشتباك

في مزرعة مهجورة بمنطقة المنزلة بالدقهلية، دارت صباح اليوم معركة عنيفة بالرصاص بين قوات الشرطة و9 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، أسفرت عقب 40 دقيقة من تبادل إطلاق النار عن مصرع 6 منهم وضبط 3 آخرين بينهم سيدتان والعثور على ترسانة من الأسلحة ومخزن مخدرات.

وكشف مصدر أمني أن وزير الداخلية أصدر أوامره بمواجهة البؤر الإجرامية والعناصر الخطرة وشديدة الخطورة خاصة التي تقوم بأعمال البلطجة وترويع المواطنين والاتجار بالمواد المخدرة وقطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للقطاع بتشكيل مجموعة عمل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشى القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن الدقهلية أسفرت جهود فريق البحث عن رصد بؤرة إجرامية شديدة الخطورة بمزرعة دواجن مهجورة بالزراعات المتاخمة لقرية المواجد دائرة مركز المنزلة مكونة من 9 عناصر من بينهم سيدتان، 4 منهم هاربون من تنفيذ أحكام "الأول بالسجن 35 سنة والثاني بالسجن 17 سنة وشهرين والثالث بالسجن 8 سنوات وإحدى السيدتين بالسجن 5 سنوات في قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في قتل ومقاومة سلطات" تم استهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي وأمن الدقهلية ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها فبادلتهم بالمثل لإحكام السيطرة عليهم حرصاً على حياة المواطنين. أسفر التعامل عن مصرع 6 عناصر شديدة الخطورة وضبط 3 عناصر أحدهم مصاب بأعيرة نارية متفرقة وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية وبندقية خرطوش وطبنجة 9 مم و4 فرد خرطوش و520 طلقة آلية 7,62 × 39 و25 خزينة آلية 20 كجم بانجو و50 جم هيروين و20 شريط تامول و20 ألف جنيه و14 هاتفا محمولا و3 دراجات نارية بدون لوحات معدنية.

وأوضح مصدر أمنى أنه عقب اقتراب القوات من وكر المتهمين قاموا بإطلاق وابل من النيران عليهم، وقامت القوات بالرد على مصدر النيران، وأسفرت المواجهة عن مقتل 6 أشخاص تبين أنهم مسجلون خطر، ومطلوبون في أحكام جنائية عديدة وإصابة آخرين وجميعهم مطلوبون على ذمة العديد من قضايا القتل والمشروع في القتل وسرقة بالإكراه وحمل أسلحة بدون ترخيص، واشتهروا داخل المركز بإثارة الرعب بين الأهالي.

كما تبين إصابة 3 عناصر أحدهم مصاب بأعيرة نارية متفرقة، تم إخطار النيابة التى انتقلت لموقع الحادث وصرحت بدفن الجثث وتحريز المضبوطات.