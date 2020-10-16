طرح كراسات شروط لـ206 وحدات لصغار المستثمرين بمجمع الأقصر الصناعي

كشفت السلطات بمحافظة الأقصر، عن أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قررت طرح كراسات الشروط لعدد 206 وحدات صناعية جديدة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال في المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر، لاستخدامها في عدة أنشطة صناعية متنوعة.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وخطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمع صناعي جديد بمحافظات الوجه البحري والصعيد تشمل 4307 وحدة صناعية جاهزة وكاملة المرافق، وفي إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في المجال الصناعي.

وقالت نجلاء عبدالعال الصادق، مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه تم تخصيص الوحدات للمستثمر بنظام التمليك أو الإيجار لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، لافتة إلى أن سحب كراسات الشروط سيستمر حتى يوم الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020.

وأشارت مدير الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن سحب كراسات الشروط بمبلغ 500 جنيه + القيمة المضافة، بإجمالي مبلغ 570 جنيها، وذلك بمقر فرع الأقصر للهيئة العامة للتنمية الصناعية بديوان عام محافظة الأقصر ـ الدور الثالث، وتيسيراً على المستثمرين فسيتم إتاحة الكراسات الكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية https://www.investinegypt.gov.eg.

يذكر أن المجمع الصناعي لمحافظة الأقصر يقع في منطقة البغدادي، على مساحة 49.17 فدان تقريبا، ويضم 206 وحدة، بمساحة 384م نموذج "أ"، ومساحة 432م نموذج "ب"، لمشروعات القطاعات الصناعية "هندسية وغذائية وكيماوية ومواد بناء ديكورية ومفروشات وملابس جاهزة.

في ذات السياق أشاد مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بمستوى تجهيزات المجمع الصناعي الجديد بأرض البغدادي بعد تسلمه رسميًا، وقال إنه مجمع عالمي بأرض الأقصر.

وذكر "غازي"، أن في مدخل كل وحدة صناعية بالمجمع توجد منطقة مخصصة في الواجهة لخدمة سيارات الوحدة ورفع المعدات وغيرها من أدوات كل مصنع، وهي عبارة عن منطقة لوجيستية لكل مصنع توفر دخول وخروج المواد الخام والمنتجات، لعدم تعطيل الشارع والمرور في المنطقة.

وقال "غازي" إن فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب هي فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، لتوفير عليهم المجهود والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها وخلافه، مشيرًا إلى أنه توفير تلك الوحدات للبدء في عمل مصانع جاهزة للشباب، حيث بدأت المبادرة في عام 2017 بـ4 مجمعات في السادات وبدر وبورسعيد ومرغم 1، وبعد ذلك طلب الرئيس تعميم المبادرة ليكون للصعيد نصيب كبير، وبالفعل تم إنشاء 13 مجمعًا متاحة للتأجير، بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه، ولكنه يؤجر لمدة 5 سنوات، وله حق تجديد العقد لمدة 10 مرات، طالما يعمل المصنع وينتج ويحقق ربحًا للمستثمر أو الشاب.

وزار المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، منتصف يوليو الماضي، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر المجمع الصناعي الجديد بمنطقة البغدادي الصناعية، وذلك لتسلمه رسميًا عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدات صناعية للمستثمرين بجنوب الصعيد.

وحضر فعاليات الزيارة كل من اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد الأقصر، واللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد حاتم حمدون مدير مرور الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، والمهندي ماري روحي مدير إدارة الكهرباء، ومصطفى عبد الحليم جاعون رئيس المنطقة الصناعية بالبغدادي، وعدد من قيادات محافظة الأقصر وهيئة التنمية الصناعية.