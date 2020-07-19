رئيس هيئة التنمية الصناعية عن منطقة البغدادي: مجمع عالمي بأرض الأقصر

أشاد مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بمستوى تجهيزات المجمع الصناعي الجديد بأرض البغدادي بعد تسلمه رسميًا، وقال إنه مجمع عالمي بأرض الأقصر.

وذكر "غازي"، أن في مدخل كل وحدة صناعية بالمجمع توجد منطقة مخصصة في الواجهة لخدمة سيارات الوحدة ورفع المعدات وغيرها من أدوات كل مصنع، وهي عبارة عن منطقة لوجيستية لكل مصنع توفر دخول وخروج المواد الخام والمنتجات، لعدم تعطيل الشارع والمرور في المنطقة.

وقال "غازي" إن فكرة المصنع الجاهز بالتراخيص لخدمة الشباب هي فكرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، لتوفير عليهم المجهود والعناء في الحصول على أرض وبذل مجهود في بنائها وتجهيزها وخلافه، مشيرًا إلى أنه توفير تلك الوحدات للبدء في عمل مصانع جاهزة للشباب، حيث بدأت المبادرة في عام 2017 بـ4 مجمعات في السادات وبدر وبورسعيد ومرغم 1، وبعد ذلك طلب الرئيس تعميم المبادرة ليكون للصعيد نصيب كبير، وبالفعل تم إنشاء 13 مجمعًا متاحة للتأجير، بحيث لا يحتاج الشاب لرأس مال لشراء أرض لمصنعه، ولكنه يؤجر لمدة 5 سنوات، وله حق تجديد العقد لمدة 10 مرات، طالما يعمل المصنع وينتج ويحقق ربحًا للمستثمر أو الشاب.

وزار المهندس مجدي غازي، رئيس هيئة التنمية الصناعية، اليوم الأحد، برفقة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مقر المجمع الصناعي الجديد بمنطقة البغدادي الصناعية، وذلك لتسلمه رسميًا عقب الانتهاء من إنشائه لتوفير 206 وحدات صناعية للمستثمرين بجنوب الصعيد.

وحضر فعاليات الزيارة كل من اللواء عماد أبو العزايم سكرتير مساعد الأقصر، واللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والعميد حاتم حمدون مدير مرور الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى مستشار محافظ الأقصر للمشروعات ومدير مديرية الطرق والنقل، والمهندي ماري روحي مدير إدارة الكهرباء، ومصطفى عبد الحليم جاعون رئيس المنطقة الصناعية بالبغدادي، وعدد من قيادات محافظة الأقصر وهيئة التنمية الصناعية.