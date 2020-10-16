"تمساح الغربية" يصل إلى حديقة حيوان الجيزة.. و"البيئة": صحته كويسة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تسليم التمساح الذي عثر عليه أحد الصيادين في مياه النيل بترعة ميت يزيد بالمحلة الكبرى إلى حديقة الحيوان بالجيزة بعد معاينته وإجراء القياسات العلمية عليه مع استمرار أعمال رصد الترعة للتأكد من عدم وجود أي تماسيح أخرى.

وكان قد ورد بلاغ من مديرية الزراعة ومديرية الري بالغربية بوجود تمساح عثر عليه أحد الأهالى بترعة ميت يزيد بقرية محلة روح دائرة مركز طنطا، حيث قام بعض الصيادين باصطياده ووضعه داخل صندوق زجاجى للحفاظ عليه وعدم تعريض المواطنين لأى أخطار وقد تم إيداعه بمركز شرطة طنطا حيث أمرت النيابة بتسليمه إلى فرع جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا.

وفور ورود البلاغ أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها بتشكيل لجنة من الفرع المختص وقطاع حماية الطبيعة لاستلام التمساح وإجراء كافة المعاينات والقياسات العلمية عليه وتسليمه لحديقة الحيوان بالجيزة.

وعاينت اللجنة التمساح حيث اتضح أنه تمساح نيلى طوله 40 سم وحالته الصحية جيدة وتم التواصل مع حديقة حيوان الجيزة لتسليمه، كما تم تشكيل لجنة بالتعاون مع مديرية الرى بمحافظة الغربية لمسح جميع المجارى المائية بها، وذلك استمرارا لإجراءات وزارة البيئة فى الحفاظ على الكائنات الحية والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية.

وتمكن أحد الصيادين، الثلاثاء، من اصطياد تمساح صغير ببحر ميت يزيد أمام كوبرى فاروق بمحافظة الغربية، وقام بإخراجه من المياه.

وكان الصياد قد فوجئ بظهور رأس لكائن حى بالمياه أثناء قيامه بالصيد، وعلى الفور قفز فى المياه وتمكن من اصطياده، وتبين أنه تمساح صغير، وقام الصياد بإخراجه من المياه والتحفظ عليه.