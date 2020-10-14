بعد العثور على تمساح في ترعة بالمحلة.. تعرف على عقوبة اصطيادها

قالت مصادر بمديرية ري الغربية، إن عقوبه صيد التماسيح تخضع لقانون البيئة لعام 2009، الذى يحظر القيام بصيد أو قتل الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية، أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير البيئة الطبيعية لها وتصل العقوبة بغرامة مالية لاتقل عن 5 الاف جنيه ولاتزيد عن 50 ألف جنيه.

كانت حالة من الذعر سيطرت على أهالي قرية "صفط تراب" بمركز المحلة في الغربية، إثر تواتر أنباء عن العثور على تمساح بمياه ترعة "الفاروقية" وتمكن الأهالي من اصطياده ووضعه داخل قفص لتسليمه لمسئولي الري والموارد المائية.

وتلقت غرفة العمليات والطوارئ، التابعة لمديرية الري والموارد المائية في الغربية، إخطاراً من أحد المزارعين برصده تمساحًا صغير الحجم يطفو على سطح المياه، أثناء قيامه بري الأرض، مما اضطره إلى مغادرة المكان دون استكمال عمله.

وكشف مسؤول بغرفة عمليات مديرية الري أن بعض الصيادين رصدوا تمساحًا آخر يصل وزنه إلى حوالي ١٠ كيلو جرامات أثناء صيدهم الأسماك بطرح النهر، المقابل لذات القرية المذكورة .

في المقابل أصدر محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، توجيهات عاجلة إلى رئيس مركز ومدينة المحلة، حاتم زين العابدين، بضرورة التنسيق الكامل مع مسئولي إدارة الري، لفحص شكاوى المواطنين حيال ظهور تماسيح صغيرة بنطاق ترعة "بحر شبين" و"ترعه الفاروقية" .

وكشف المهندس عادل عبد القادر وكيل وزاره الري والموارد المائية أن غرفة عمليات الري تلقت شكوى بذلك الشأن موجها بشأن مدير إدارتي الري والصرف بأهمية تشكيل فرق بحث وتمشيط سطح مياه ترعة بحر شبين و" الفاروقية" .

وأشار أنه كلف مساعديه بأهمية تشكيل لجنة عاجلة من مهندسي الري، للبحث عن أي تماسيح محتملة واصطيادها فورا مشيرا أن فرق البحث رصدا تمساحا صغيرا اصطاده بعض الصيادين والمزارعين المياه موجها بتكثيف البحث بطول بحر شبين ..