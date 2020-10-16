مدرب فتاة المعادي: "مريم" في قمة الأدب والأخلاق وياريت الناس تدعيلها

روى عمرو موسى، مدرب "مريم"، أو المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة المعادي"، تفاصيل حادثها دهسها، قائلا: إن الحادث يتلخص في حادث سرقة، والفتاة اصطدمت بعربة الميكروباص، مؤكدا أن هذه تفاصيل الحادثة الحقيقية، ولا صحة لما يشاع على السوشيال ميديا.

وأضاف "موسى" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، "البنت راجعة من الشغل وحصل الموضوع دة في الشارع، والناس بتقول إزاي إنها تشتغل أو إيه اللي وداها هناك؟؟ مش عارف لية الناس بتقول كدة".

وأشار إلى الفتاة في قمة الادب والاخلاق، "ياريت الناس تدعيلها البنت كانت بتدرب معايا ومش بتعمل حاجة غير انها تتمرن وتروح الشغل، والموضوع ميستاهلش إلا الدعاء لها"، موضحا أن حالة عائلة الفتاة مثل أي عائلة ابنتها تتوفى، "ربنا يصبرهم".

شهدت منطقة المعادي حادثة بشعة حيث كانت البداية ببلاغ بمقتل فتاة في شارع 9 بالمعادي، تحت عجلات إحدى السيارات، وانتقلت قوات الأمن على الفور إلى مكان الحادث، لكشف تفاصيله، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة، تبين مرور سيارة ميكروباص استقلها مجرمان بسرعة فائقة، وتسببا في حادث القتل.

وعقب مرور ساعات قليلة على الحادث تمكنت مباحث القاهرة من ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 لصوص، وكشفت التحريات أن المتهمين مسجلون خطر ومن أصحاب السوابق وأقارب، اثنان من منطقة مصر القديمة، والثالث من منطقة بولاق الدكرور، واتفقوا فيما بينهم على تشكيل عصابي لسرقة الحقائب بأسلوب الخطف باستخدام سيارة مطموسة اللوحة المعدنية.

وأضافت التحريات أن أحد المتهمين يقود السيارة الميكروباص ويقترب من الضحية والآخر يقوم بخطف الحقيبة من المجني عليها، وأنه في يوم الحادث قام المتهمان بمزاولة نشاطهما الإجرامى، حيث اقتربا من الفتاة وانتزعا منها الحقيبة بالخطف، إلا أنها تشبثت بها، ومع سير الميكروباص بسرعة فائقة ارتطمت رأس الفتاة بسيارة كانت متوقفة بجوار الطريق، مما أدى إلى سقوطها وحدوث نزيف أسفر عن وفاتها.