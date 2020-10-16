صبر أوروبا على أردوغان أوشك على النفاد.. تحذيرات وتهديدات بعقوبات

ندد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، اليوم الجمعة، في ختام قمة الاتحاد في بروكسل، باستئناف تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، واصفًا ما تفعله "باستفزازات" تركية أحادية الجانب.

ووجه الاتحاد الأوروبي، في اليوم الثاني من لقاءات القمة الأوروبية، التي بحث خلالها ملف شرق المتوسط، انتقادات حادة إلى أنقرة، واصفا تصرفاتها بالاستفزازية وغير المقبولة، وذلك مع تجدد التوتر بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية في طليعتها اليونان وقبرص، بحسب موقع "تركيا الآن"، المتخصص في الشأن التركي.

وأكد ميشيل أن الاتحاد الأوروبي يعتزم دراسة الوضع في ديسمبر القادم للنظر في عقوبات ضد أنقرة، في حين شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تصميم الاتحاد على عدم التنازل أمام الاستفزازات التركية.

يُذكر أنه في رسالة غير مباشرة، أطلق القادة الأوروبيون، أمس، تحذيرًا ضمنيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتورط في صراعات في ليبيا وسوريا وناجورنو كاراباخ (ناغونو قره باغ)، وينتهك القانون الدولي بالتنقيب غير القانوني في المياه الغنية بالمحروقات في قبرص واليونان.

يأتي هذا في وقت عاد التوتر بين دول أوروبية وأنقرة، بعد أن أعادت سفينة التنقيب عن الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها قبالة اليونان، ما أثار حفيظة أثينا.

وسبق أن اتهمت فرنسا وألمانيا، أمس الخميس، تركيا، بمواصلة استفزاز الاتحاد الأوروبي بتحركاتها في منطقة شرق البحر المتوسط، ومنحاها أسبوعًا لتوضيح موقفها.

وقال الزعماء الـ 27 في بيان قمتهم إن الاتحاد الأوروبي "يأسف لتجدد الإجراءات الأحادية والاستفزازية من جانب تركيا في شرق البحر المتوسط، بما في ذلك النشاطات الاستكشافية الأخيرة". وحضوا تركيا على التراجع عن خطوتها الأخيرة، وأكدوا مجددا "تضامنهم الكامل" مع اليونان وقبرص العضوان في الاتحاد الأوروبي، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "اتفقنا على أنّ الخطوات الأحادية الأخيرة التي اتخذتها تركيا، وهي طبعاً استفزازية، تؤجج التوتر مجدداً بدلاً من تهدئته".

واضافت "أعتقد أنّ الأمر مؤسف للغاية، ولكنّه ايضاً غير ضروري. علينا العمل على الجوانب الإيجابية في أجندتنا".

وأجرى قادة الاتحاد الأوروبي نقاشا مطولا حول علاقاتهم مع أنقرة في قمة عقدت قبل أسبوعين، لكن أثينا ونيقوسيا أعادتا إثارة موضوع التنقيب التركي عن الطاقة في شرق البحر المتوسط.