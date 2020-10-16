"الوطن" غدا.. الحكومة: مستحقات المصدرين قبل نهاية العام لتحفيز الصناعة والنهوض بالاقتصاد

تقرأ في عدد "الوطن" الصادر غدا السبت.. الحكومة: مستحقات المصدرين قبل نهاية العام لتحفيز الصناعة والنهوض بالاقتصاد.. رئيس الوزراء: "السيسي" وجه بتوفير معمل مركزي في كل ميناء لضمان سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع.

كما تقرأ.. "التعاون الدولي": 21 إجراء حكوميا لدعم المرأة خلال جائحة "كورونا".. "المشاط": زيادة دخل الرائدات الريفيات من 300 إلى 900 جنيه شهريا.. وحماية اجتماعية للمسنات.

وتقرأ في صفحات الرياضة.. الأهلي يواجه الوداد بالقوة الضاربة: "الشناوي ومعلول" في التشكيل.. و"موسيماني" يراخن على ضعف خط دفاع منافسه ويركز على اللياقة