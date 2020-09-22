رئيس "لجنة كورونا" في حوار لـ"الوطن": عدد الحالات ثابت.. لكن احذروا من إنفلونزا الشتاء

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إنَّ أعداد مصابي فيروس كورونا هذه الفترة وصلت مرحلة الثبات فهي لا تزيد على 10%، مؤكّدًا في حواره لـ"الوطن" ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية من قبل المواطنين لحين توافر لقاح للفيروس، متمنيًا توافر اللقاح في 2021.

عليكم الحذر وعدم التراخي.. أعراض كورونا تتشابه مع الإنفلونزا

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أنَّ مصر تشارك في التجارب السريرية على اللقاح الصيني من خلال 6 آلاف مبحوث، كاشفًا عن وجود 17 تجربة على فيروس كورونا، منها 7 تجارب وصلت للمراحل النهائية.

وإلى نص الحوار:

نتمنى أن يتوافر لقاح كورونا في 2021

** في البداية.. كيف ترى أعداد مصابي فيروس كورونا بمصر هذه الفترة؟

أعداد مصابي فيروس كورونا المستجد في مصر وصلت مرحلة الثبات، فهي لا تزيد على 10%، وعلى المواطنين عدم التراخي فى التعامل مع فيروس كورونا المستجد خاصة مع دخول فصل الشتاء لتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا الموسمية، ولقاح فيروس كورونا لم يكون موجود في 2020، ونتمنى أن يتوافر لقاح في أوائل 2021 لقاح للقضاء على الفيروس.

** مع دخول فصل الشتاء ووجود الفيروس ما الرسالة التي توجها للمواطنين؟

نؤكّد دائمًا استمرار واتباع اتباع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامات وعدم المصافحة باليد، خاصة في الأماكن المغلقة، مع ضرورة غسل الأيدي بالماء والصابون باستمرار، وتفادي التجمعات قدر الإمكان في الأماكن العامة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب لمس الأسطح غير النظيفة، وعلى كبار السن وأي شخص يعاني من أمراض مزمنة والسيدات الحوامل لأنَّهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بضرورة تجنب التجمعات والتوجه إلى أقرب مستشفى في حال الشعور بأي أعراض مرضية.

** وماذا عن التجارب السريرية التي تجرى حاليًا في مصر؟

بدأت وزارة الصحة والسكان باستقبال المتطوعين على لقاح فيروس كورونا الصيني بـ 3 مراكز "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" ومستشفى صدرالعباسية ومعهد الكبد، والمستهدف من إجراء تلك التجارب 45 ألف مبحوث على مستوى العالم، وتمّ إجراؤها على 35 ألف مبحوث فى بعض الدول كالأردن والبحرين والإمارات، ومن المفترض أن تشارك مصر في تلك التجارب من خلال 6 آلاف مبحوث، حيث سيتلقى المشاركون في تلك التجارب جرعتين من التطعيم بينها 21 يومًا، وسيتم متابعة المشاركين في الدراسة لمدة عام كامل، إضافة إلى وجود 17 تجربة على فيروس كورونا، منها 7 تجارب وصلت للمراحل النهائية.

** مع الاقتراب من دخول المدارس.. كيف يمكن حماية الأطفال المصابين بمرض الصدري في ظل انتشار فيروس كورونا؟

أعدت وزارة الصحة خطة وقائية للطلاب لضمان عودة آمنة للطلاب في المدارس وفيما يتعلق بحماية الأطفال المصابين بمرض صدري، يمكن اتباع مجموعة من الإرشادات يأتي على رأسها الالتزم بتناول الأدوية الوقائية وخاصة فيما يتعلق بالأمراض الصدرية مثل حساسية الصدر، وأخذ التطعيمات الإجبارية في مواعيدها، إضافة إلى تطعيم الإنفلونزا الموسمية وهو متوافر الآن، وتوفير وجبة غذائية متوازنة للطالب في أثناء اليوم الدراسي والابتعاد عن الوجبات السريعة.

** وفي حال إصابة تلميذ بالمدرسة أو الاشتباه بإصابته بكورونا.. هل هناك خطة للتعامل مع ذلك؟

إذا كان أحد الطلاب هو المشتبه في إصابته بفيروس كورونا يتجه إلى غرفة العزل المؤقتة الموجودة داخل المدرسة التي تضم طبيبًا وزائرة صحية مدرسية، لفحص الطالب وتقييم حالته بشكل مبدئي، فإذا كانت حالته بسيطة، يتمّ الاتصال بولي أمره، ويتقرر عزله منزليًا، على أن يجلس الطفل في غرفة العزل المؤقت حتى وصول ولي أمره.