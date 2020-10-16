لو دخلك 1500.. 11 شرط لتملك شقة في الإسكان الاجتماعي بمقدم 12500جنيها

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية لطرح 250 ألف وحدة سكنية، من وحدات الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل (100 ألف وحدة)، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بإطلاق مبادرة سكن لكل المصريين.

وترصد "الوطن" خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لـ 100 ألف وحدة، من رسوم وأماكن سحب كراسة الشروط، مقدم الجدية، المدن والمحافظات المطروح الوحدات بها، أنظمة السداد والحد الأدنى للدخل، وفقا لما أعلنه الموقع الرسمي لصندوق الاسكان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل

ـ بدر "حدائق العاصمة".

ـ حدائق أكتوبر.

ـ أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار".

ـ 15 مايو.

ـ العاشر من رمضان.

ـ العبور الجديدة.

ـ السادات.

ـ المنيا الجديدة.

ـ ملوى الجديدة.

ـ أسوان الجديدة.

مواصفات الوحدات المطروحة بالإعلان

ـ شقق 75 متر "غرفتين وصالة" كاملة التشطيب.

ـ شقق 90 متر "3 غرف وصالة" كاملة التشطيب.

مقدم جدية الحجز للحصول على وحدات الاسكان لمنخفضي الدخل

ـ تطرح وحدات الإسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 75 متر بمقدم جدية الحجز لها 12.5 ألف جنيها، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد).

ـ تطرح وحدات الإسكان اجتماعي بمساحة تصل إلى 90 متر بمقدم جدية الحجز لها 15.5 ألف جنيها، بخلاف 350 جنيها مصروفات إدارية (لا ترد ولا تسترد).

ـ يتم سداد 12 دفعة ربع سنوية خلال مدة التنفيذ التي تبدأ في 1 ابريل 2021 بواقع 2100 جنيها للوحدة السكنية مساحة 75 متر، و 2600 جنيها للوحدة السكنية مساحة 90 متر، ويسدد باقي ثمن الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري، لمدة تصل إلى 20 عام بسعر عائد 7% سنويا متناقصة.

الحد الأدنى لصافي كافة مصادر الدخل للمتقدم

ـ حددت الاسكان الحد الأدنى لصافي الدخل للمتقدم على أن يكون 18 ألف جنيه سنويا، بما يعادل 1500 جنيه شهريا.

الحد الأقصى لصافي الدخل للمتقدم

ـ حددت الاسكان الحد الأقصى لصافي الدخل للمتقدم على أن يكون 72 ألف جنيه سنويا للأسرة، بما يعادل 6000 جنيه شهريا، و54 ألف جنيه سنويا للأعزب بما يعادل 4500 جنيه شهريا.

شروط التقدم للحصول على وحدات الاسكان لمنخفضي الدخل

ـ أن يكون المتقدم شخصا طبيعيا مصري الجنسية.

ـ ألا يقل سنه عن 21 عاما ولا يزيد عن 50 عاما في تاريخ نهاية الإعلان.

ـ يكون الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1500 جنيها، وأن يكون المتقدم من مُنخفضي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوي من جميع مصادر دخله عن 72 ألف جنيه سنويا للأسرة (بما يُعادل 6 آلاف جنيه شهريا) وعن 54 ألف جنيه سنويا للأعزب (بما يُعادل 4500 جنيه شهريا).

ـ لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد.

ـ ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

ـ ألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التي تقدم دعما للحصول على وحدة سكنية، أو مالكا لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

ـ أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها، أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة.

ـ تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 5 سنوات.

ـ يحظر على المنتفع التصرف في الوحدة أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 5 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.

ـ يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المُنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق في هذا الشأن.

ـ يتم التخصيص إلكترونيا عن طريق قرعة عشوائية بالحاسب الآلي.

وفى حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المُتاحة بالمدن المعلن عنها تكون الأولوية طبقاً للترتيب التالي:

1ـ المتزوج ويعول (شاملاً: الأرمل/ة ويعول - المطلق/ة ويعول).

2ـ الأولوية للأصغر سناً وفى حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عدداً، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سناً، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سناً.

وبالنسبة لوحدات محدودي الدخل، فإن الدولة تتحمل دعما غير مباشر يُقدر بـ(210: 280 ألف جنيها) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (تكلفة تنفيذ المرافق العامة + قيمة الانتفاع بالأرض + الأعباء التمويلية + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ، وذلك بجانب تقديم الصندوق دعما نقديا مباشرا للمواطن يتراوح بين 50 و60 ألف جنيه حسب مستوى الدخل، ويُخصم من سعر بيع الوحدة، وبالنسبة لوحدات متوسطي الدخل، تتحمل الدولة دعما غير مباشر يُقدر بـ(190: 250 ألف جنيه) لكل وحدة سكنية، وذلك قيمة (الانتفاع بالأرض + دعم عائد التمويل العقاري)، بخلاف أي فروق أسعار قد تطرأ أثناء التنفيذ.

يتم شراء كراسة الشروط المُتضمنة استمارة حجز الوحدة السكنية، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.