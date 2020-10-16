مرشح "تحالف المستقلين": أرفض استخدام "المال السياسي" للوصول إلى البرلمان

خلف مكتب بكنيسة مارجرجس للأقباط الأرثوذكس بمنطقة المطرية فى القاهرة، جلس القس بولا فؤاد، بملابسه الكهنوتية، تتدلى من عنقه سلسلة يتوسطها صليب، وتعلو كرسيه صورة العذراء والمسيح، تحدّث معنا عن دوافعه للترشح لانتخابات مجلس النواب 2020 على قائمة «تحالف المستقلين» فى قطاع القاهرة ووسط الدلتا.

القس الذى يُعد ثالث كاهن فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يترشح لخوض ماراثون الانتخابات البرلمانية خلال نصف قرن من الزمن أكد لـ«الوطن» أنه لم يقدم على تلك الخطوة إلا بأخذ موافقة ومباركة البابا تواضروس الثانى، رافضاً أن يكون ترشحه خلطاً للدين بالسياسة.. وإلى نص الحوار

بعد إعلان ترشحك للبرلمان، من هو القس بولا فؤاد؟

- القس بولا فؤاد رياض، كاهن كنيسة مارجرجس، المطرية، القاهرة، من مواليد 1963م، ومتزوج ولدىّ ولد وبنتان، وحاصل على بكالوريوس تجارة خارجية، وليسانس حقوق، وبكالوريوس العلوم اللاهوتية «الكلية الأكليريكية القسم الجامعى بالأنبا رويس»، والدبلوم العالى فى الرعاية والتربية «معهد الرعاية والتربية بالأنبا رويس»، ودبلومة الإرشاد الدينى، ودبلومة الإرشاد الأسرى، وعضو فى الحملة الرسمية لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ما الذى دفعك للترشح؟

- الترشح جاء بتزكية وطُلب منى نظراً لمشاركتى فى العمل المجتمعى ووجودى الدائم فى كل اللقاءات القومية، وأنا لا أنتمى إلى أى حزب سياسى وعلى مسافة واحدة منها، وأنتمى لمصر فقط، فمصر حبها يجرى فى دمى.

القس بولا فؤاد: ترشحت بموافقة البابا تواضروس.. لا أنتمى لأى حزب سياسى ولست قادماً بفكر متطرف

من هم الذين طلبوا منك الترشح لانتخابات النواب؟

- شخصيات كثيرة عامة واجتماعية، وعلقت موافقتى على موافقة البابا تواضروس الثانى بصفته رأس الكنيسة وبصفته السلطة الدينية المختصة التى أنتمى إليها وبصفتى ابناً للبابا لا أستطيع أن أعزم على عمل دون أن آخذ مباركة البابا، وبالفعل قدمت «سى فى» للبابا فيه كل لقاءاتى ومشاركاتى وإنجازاتى، والبابا درس هذا الموضوع، وقال لى لا مانع، مشدداً على أننى أمثل المصريين ولا أمثل الكنيسة ولست مرشحاً عنها، وأن ترشحى بصفتى مواطناً مصرياً من حقه الترشح، كما أنه لا يوجد هناك مانع من ترشحى فى لائحة شئون الكهنة التى اعتمدها المجمع المقدس وتسرى علىّ، ولهذا أخوض الانتخابات الحالية بصفتى «شخصية عامة» وليس بصفتى «مسيحياً»، ولا أصنف تصنيفاً دينياً، وهذا يؤكد على فصل الدين عن الدولة.

كم استغرق الحوار بينك وبين البابا لتحصل على موافقته؟

- نحو نصف ساعة، لأن وقت البابا ثمين جداً، وتحدثنا عن المشاركة السياسية وضرورة المشاركة فى العمل العام، لأننا أبناء الوطن الواحد وكلنا أعضاء فى الجسد الواحد وهو مصر.

ألم يعترض البابا على ترشحك خشية أن يكون ذلك باباً للنقد والهجوم على الكنيسة؟

- لم تُثر هذه النقطة على الإطلاق، ولكن أكد على أننى أمثل كل المصريين وليس الكنيسة، لأن مصر ليست وطناً نعيش فيه ولكن وطن يعيش فينا، وأردنا أن نضع بمشاركتنا عقداً اجتماعياً على أسس ومبادئ إحياء القيم العليا منها «الشرف، الدولة الديمقراطية، والدستور»، وهى أعمدة قيام الدولة، وكلها تتبلور فى هدف واحد وهو المواطنة ومعناها «حب وانتماء وإشراك وقبول الآخر»، ونرفع شعار الدين للديان والوطن للإنسان، فأنا نازل من أجل أن أحصل على أصوات إخوتى المسلمين شركائى فى الوطن قبل أصوات أبنائى المسيحيين.

لماذا ترشحت على قائمة انتخابية ولم تخُض الانتخابات على مقعد فردى؟

- فكرة الترشح لم تكن موجودة عندى، فأنا لم أسعَ لكرسى أو لسلطة أو لمنصب، وإنما طُلب منى الترشح، ولذا جاء ترشحى تلبية للشرفاء ومن مجموعة تريد أن تخدم البلد، وأنا خريج حقوق وأعلم دور النائب فى سَنّ التشريعات لمعالجة الثغرات الموجودة فى المجتمع والعمل على رفاهية المواطن.

كنت عضواً فى حملة "السيسى".. ونصف ساعة مع البابا حسم ترشحى

كيف رأيت الجدل الدائر حول ترشحك، ووجود بعض المعارضة القبطية لهذه الخطوة؟

- الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية، فنحن فى عصر الديمقراطية، والرأى والرأى الآخر، وما يحدث يبرهن على أن الكنيسة تمارس الديمقراطية وليس كما يشاع أنها تدار بديكتاتورية أو أن هناك «حكماً كهنوتياً»، وأنا أحترم كل آراء أبنائى من الأقباط بخصوص خطوة ترشحى، ولكن أود أن أوضح لهم بعض النقاط بأن ترشحى جاء من الغير ولم أسعَ للترشح وأن أؤمن بأن طالب الولاية لا يولَّى، وأؤمن بعدم استخدام المال السياسى للوصول إلى مجلس النواب، وأتمنى أن يقدم النائب خدمته بالمجان وأن لا يكون شغل عضويته فى البرلمان بمقابل مالى، وعلى الجميع أن يعلم أننا عانينا فى قائمة «تحالف المستقلين» من أجل تجميع المبلغ البسيط الخاص بإنهاء أوراقنا والإجراءات الخاصة بالترشح، ونشكر ربنا أنه بعد 30 يونيو 2013 وإعطائنا هدية السماء ممثلة فى الرئيس عبدالفتاح السيسى ووضع دستور يرسخ مبادئ المواطنة انتهى عصر العزلة للأبد.

لا أحمل أجندة دينية وأخوض الانتخابات ممثلاً لكل المصريين وليس بصفتى مسيحياً

ولكن ترشحك يناقض ما كانت تعارضه الكنيسة من قبل بخلط الدين بالسياسة!

- لا أنتمى إلى أى حزب، وأنا لم أكوّن حزباً مسيحياً مثل ألمانيا، ولكن أنا جزء من القائمة، ولو بهذا المنطق بلاش يكون هناك مسيحيين فى القائمة، وكان المفروض أن لا يكون الأنبا بولا مطران طنطا ممثلاً فى لجنة الخمسين بالدستور، ولست قادماً بأجندة دينية ولا بفكر دينى، ولكن أنا لو دخلت البرلمان سأؤكد أن البابا قال لى إننى أمثل المصريين، كما أنه سبقنى فى اتخاذ تلك الخطوة كل من القمص بولس باسيلى، والقمص صليب متى ساويرس، ووطنية الكنيسة لا تتجزأ، فمن قبل وقف على منبر الأزهر القمص سرجيوس خطيباً فى ثورة 1919، وأنا لست قادماً بفكر متطرف، ولكن أنا قادم كمواطن أنشر ثقافة المحبة والسلام.

هل ستعتزل العمل العام إذ لم توفق فى انتخابات النواب؟

- لا، سأستمر فى العمل العام لأن خدمة المجتمع فى دمى، وهناك مشاكل كثيرة فى ذهنى لا بد من طرحها وإيجاد حلول لها، منها البطالة والنظافة والصحة والصرف الصحى والتعليم، وهناك خطوات أنجزها البرلمان السابق ونوابه تحملوا كثيراً فى فترة صعبة، ونحن سنواصل ما فعلوه وسنستكمل البناء للحفاظ على الاستقرار وإصلاح السلبيات.

البرنامج الانتخابى

البرنامج الانتخابى الخاص بى يخضع للقائمة التى أخوض باسمها الانتخابات، وهى قائمة المستقلين التى تحمل رمز «الثعلب» وهى رقم 2 فى قطاع القاهرة ووسط الدلتا، ونشكر الله أن هذه القائمة حازت قبول الهيئة الوطنية للانتخابات.