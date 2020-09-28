كاهن قبطي يخوض انتخابات النواب للمرة الثانية في تاريخ الكنيسة

تشهد انتخابات مجلس النواب 2020، مفاجأة بدخول كاهن قبطي ماراثون الانتخابات عبر القوائم الانتخابية، ليكون ثاني كاهن في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يخوض الانتخابات البرلمانية.

القس بولا فؤاد يخوض ماراثون "النواب" على قائمة "تحالف المستقلين"

ويخوض القس بولا فؤاد، راعي كنيسة مار جرجس بالمطرية في القاهرة، واسمه الحقيقي "مدحت فؤاد رياض سوريال"، الانتخابات البرلمانية على قائمة "تحالف المستقلين" بقطاع "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا".

ولا يوجد في لوائح الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التي أقرها المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ما يمنع الكهنة من العمل السياسي، إلا أنّها تمنع الرهبان من ذلك.

وكان القمص بولس باسيلي، راعي كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا، أول كاهن قبطي يدخل الانتخابات البرلمانية، ويفوز بها عام 1971 عن دائرة شبرا، وأثناء حرب الاستنزاف أذاع نداء إلى القوات المسلحة على خط النار بتكليف خاص من قيادة الجيش العليا، ونظرًا لإسهاماته الوطنية المتعددة منحه رئيس الجمهورية نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1971م، وفي 1972 أوفده مجلس الشعب للتفاوض مع رئيس جمهورية إيطاليا لمناصرة القضية الفلسطينية والعربية، واختاره مجلس الشعب لتسليم نجمة سيناء لأحد أبطال العبور عام 1973م.

والقمص بولس باسيلي اسمه الحقيقي "فؤاد باسيلي" وهو من مواليد 17 مايو 1916، ولد بمركز منفلوط في محافظة أسيوط، وحصل عام 1938م على بكالوريوس اللاهوت بدرجة ممتاز في الكلية الإكليريكية بمهمشة، وعُيِّن بها أستاذًا للوعظ من نفس العام حتى عام 1976م، أصدر أول كُتُبه عام 1939م، وأسَّس دار النشر القبطية عام 1948م، وأصدرت عدة مؤلفات، ثم أسس مجلة مارجرجس بانتظام بداية من عام 1949م ولمدة 33 عامًا، وفي عام 1952م انتدب عضوا بنقابة الصحفيين بالقاهرة، وفي 1953م سافر إلي السودان في أولي رحلاته الصحفية، وأسس جمعية الكرمة للمكفوفين والمسنين سنة 1953م، وهي إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى في مصر، ولها العديد من المشروعات الخيرية.

وفي العام 1956م حصل على إجازة الدراسات التربوية وطاف عدة بلدان في أوروبا، واختارته إدارة مؤسسة السلام العالمي ممثلًا للصحافة القبطية في أوروبا، وعينه زكريا محيي الدين نائب رئيس الجمهورية الأسبق عضوا بمجلس إدارة المؤسسة العلاجية، كما عينه محافظة القاهرة الأسبق رئيسًا للجنة الضمان الاجتماعي، ومنحته وزارة الشئون الاجتماعية ميدالية العمل الاجتماعي، وانتخب أمينًا عامًا مساعدا للاتحاد الاشتراكي العام بشبرا سنة 1966م، قبل أن يرسمه البابا الراحل كيرلس السادس "كاهنا" في 14 أكتوبر 1966م.

واختاره البابا كيرلس ضمن الوفد الذي سافر إلي روما لإحضار رفات القديس مارمرقس مؤسس الكنيسة المصرية عام 1968م، ثم انتقل للخدمة من كنيسة مارجرجس بالجيوشي بشبرا لكنيسة العذراء بمسرة، ثم ذهب للخدمة في كنيسة العذراء بالوجوه حتى 1981م، وجرى اعتقاله ضمن اعتقالات سبتمبر في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وظل في الاعتقال بسجن المرج حتى 28 أبريل 1982م، وبعد خروجه من السجن ظل يخدم في كنيسة الأنبا انطونيوس بشبرا، قبل أن يتوفى عام 2010م.

وبحسب القانون ينقسم انتخاب مجلس النواب بواقع (284) مقعدًا بالنظام الفردي، و(284) مقعدًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منه.

وتجرى انتخابات مجلس النواب في الداخل والخارج على مرحلتين، الأولى في الخارج ستقام أيام 21 و22 و23 أكتوبر المقبل، بينما تقام المرحلة الثانية في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، وتبدأ المرحلة الأولى في الداخل أيام 24 و25 أكتوبر، وتقام المرحلة الثانية في الداخل يومي 7 و8 نوفمبر.

وألزم قانون الانتخابات أن تشمل كل قائمة مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، فيما تحتوي كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا، 3 مرشحين من المسيحيين.

وحقّق النواب الأقباط في انتخابات برلمان 2015 رقما قياسيّا جديدا في تاريخ البرلمان المصرى، إذ أسفرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات عن فوز الأقباط بـ36 مقعدا داخل مجلس النواب، منهم 24 بنظام القوائم و12 بالنظام الفردي.