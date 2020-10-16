الرئيس الأرميني: تركيا العقبة الرئيسية لإقرار السلام في كاراباخ

أكد الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان، اليوم الجمعة، أن تركيا هي العقبة الرئيسية أمام تسوية سلمية في ناجورنو كاراباخ (قاره باغ).

وقال سركيسيان، في تصريحاته التي أوردتها وكالة أنباء "سبوتنك" الروسية: "إذا لم يتم إخراج تركيا من السياق العام، فسيكون من الصعب للغاية التوصل إلى تسوية سلمية من خلال المفاوضات والعودة إلى طاولة المفاوضات في إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تعد تركيا الآن، أكبر عقبة أمام عملية السلام. وإذا استمر كل هذا، سيكون هناك منخرطون آخرون من المنطقة في الصراع وسيكون لدينا (سوريا) أخرى".

كما أشار إلى أنه إذا لم يجري إيقاف تركيا، فسيؤدي ذلك إلى وضع غير مستقر للغاية في القوقاز، وستسيطر أنقرة على خطوط الأنابيب الدولية، مُضيفًا أن "القوات التركية لا تشارك فقط في قيادة الأعمال العسكرية، ولكن أيضا وحدات خاصة مباشرة من الجيش التركي على الأرض".

وأدى الصراع في إقليم ناجورنو كارباخ (قاره باغ)، الذي تصاعد في أواخر سبتمبر من العام الجاري، إلى مقتل المئات بحسب عدة مصادر، وعلى الرغم من الاتفاق الذي جرى التوصل إليه 10 أكتوبر الجاري، بوساطة روسيا، لم يجري الالتزام بوقف إطلاق نار إلى الآن.