أهالي الفلكي بالإسكندرية ينقذون سيدة من السرقة ويسلمون السارق للشرطة

عودة لشهامة المصري وجدعنه أهالى المنطقة، تمكن أهالي منطقة الفلكي شرق الإسكندرية، اليوم، من إنقاذ سيدة من السرقة، والقبض على السارق، وإعطائه علقة موت، ثم إبلاغ الشرطة لإلقاء القبض عليه.

بدأت الواقعة، عندما حاول أحد سائقي مركبة التوك توك، سرقة حقيبة سيدة أثناء سيرها في شوارع منطقة الفلكي التابعة لحي المنتزه فى الإسكندرية.

وتمكن سائق التوك توك في أول الأمر، أخذ الشنطة من السيدة، وفر هاربًا، إلا أن عدد من الأهالي شاهد واقعة السرقة، فقاموا بالالحاق به، حتى تم ضبطه لحين استدعاء ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث.

وعند ملاحقة الأهالي، تمكنوا من الإمساك من السارق وتم إعادة الحقيبه إلى صاحبتها، وقام الأهالي بتأديب السارق وامساكه جيدا خوفاً من الهروب قبل حضور أفراد مباحث قسم الشرطة.

على الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة ثالث، برئاسة المقدم عادل عويلى رئيس المباحث، وقام بالإستماع الى صاحبة الحقيبة وشهادة الاهالى، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرض المتهم على النيابة لتباشر التحقيقات.

وقال الحاج السيد عقاب، أحد شهود العيان من أهالي منطقة الفلكي في الإسكندرية، إن بعض الرجال والشباب في الشارع سمعوا صريخ واستغاثة سيدة حيث ظلت تردد "الحقوني حرامي سرق شنطتي في التوك توك"، مؤكدا أن الشباب والرجال استطاعوا اللحاق بالسارق وضربه لحين وصول الشرطة خاصة وأن السيدة كانت في حالة خوف وذعر بسبب السرقة ومحاولة خطف الشنطة منها بالقوة.

وأضاف أنه لابد من أن يكون هذا السارق عبرة لغيره وذلك للقضاء علي عادة السرقة، لافتا إلي أن تواجد الرجال في الشارع كان خير .